Gomitata di Bastoni a Duda, pesanti ombre sul gol che ha deciso Inter-Verona: la moviola In occasione del gol di Frattesi al 94′ che ha permesso all'Inter di vincere sul Verona e laurearsi Campione d'Inverno, feroci proteste da parte degli scaligeri per una gomitata di Bastoni a Duda. Fabbri non fischi, il VAR fa check ma la rete viene convalidata. E Lazovic viene anche espulso.

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Verona è stata una gara assolutamente folle da un finale pirotecnico in cui è accaduto di tutto in campo. Prima il gol del pareggio di Henry che riacciuffa l'1-1 poi il forcing disperato nerazzurro. Una gara infinita, con ben 7 minuti di recupero in cui le emozioni si moltiplicano. Frattesi trova la via del 2-1, poi gli scaligeri al 96′ hanno l'occasione più ghiotta per pareggiare con un rigore che però si spegne solo sul palo. Ma proprio la rete di Frattesi è stata al centro di feroci proteste per un precedente fallo di Bastoni non fischiato dall'arbitro e non visto dal VAR.

I giocatori del Verona hanno imbastito una furiosa protesta in campo subito dopo la rete del 2-1 dell'Inte scaturita dal gol di Frattesi. Proteste nate per un contatto precedente tra Bastoni e Duda in area del Verona, con il centrocampista scaligero che lamenta una gomitata da parte del difensore dell'Inter. Fabbri non fischia, ma viene richiamato dal VAR per un check che lascia tutti col fiato sospeso: le immagini mostrano che il gesto è stato fatto col il gomito di Bastoni all'altezza del collo dell'avversario che crolla a terra. Ma la rete viene convalidata, con il Verona che oltre a vedersi in svantaggio giocherà gli ultimi istanti in 10 per l'espulsione di Lazovic.

I dubbi restano e sono tantissimi perché il movimento del difensore dell'Inter appare tutto tranne che essere congruo con il resto del corpo e l'evolversi dell'azione. Duda viene chiaramente colpito e cade a terra con tutti i suoi compagni che richiamano l'attenzione generale. L'azione si concluderà con la rete partita di Frattesi ma sarà una autentica beffa per gli ospiti: Fabbri resta fermo per diversi minuti in attesa del VAR, poi la decisione che lascia sconcertati di fronte anche ai replay che iniziano ad arrivare sui social. Il gol viene convalidato, il gesto di Bastoni non viene considerato degno di sanzione e l'Inter si prende tre punti. E le polemiche.