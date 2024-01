L’Inter è Campione d’Inverno dopo una pazza partita con il Verona: Henry sbaglia un rigore al 100′ Con i gol di Lautaro e Frattesi l’Inter batte 2-1 il Verona e chiude il girone d’andata davanti a tutti. Henry ha sbagliato un rigore al 100′. L’attaccante ha colpito il palo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Inter batte 2-1 il Verona ed è campione d'Inverno, in un finale di partita folle. Decide un gol di Frattesi al 94′, un gol che creerà numerosissime polemiche. Il Verona ha avuto l'occasione di pareggiare ma Henry ha fallito un calcio di rigore al 100′! Il francese ha colpito il palo.

Inzaghi ritrova dal primo minuto Lautaro e Pavard, nel Verona non è nemmeno in panchina Terracciano (che andrà al Milan). La squadra di Baroni parte meglio e dopo 3 minuti ha un'occasione con Suslov. É la sveglia che serve all'Inter che pian piano alza i giri del motore e pianta le tende nella metà campo del Verona. Al 13′ il gol. Mkhitaryan con un pallone al bacio imbecca Lautaro che fa il movimento giusto e davanti a Montipò non sbaglia, gol numero 16 per il Toro di Bahia Blanca in questa Serie A.

Dumfries sente un dolore alla coscia e fa tremare tutti, l'olandese è appena rientrato dopo l'infortunio, ma resta in campo. Thuram si sveglia, ma non è mai pericoloso. Mentre il Verona con coraggio ci prova sempre quando ha la possibilità, ma Sommer non effettua nemmeno una parata, all'intervallo è 1-0.

Quando si ricomincia nel Verona c'è Lazovic per Mboula. Suslov è il primo a provarci anche nella ripresa e Lautaro è il primo a segnare, ma il gol viene annullato. L'arbitro cancella tutto e il VAR conferma. Niente doppietta. Il fuorigioco c'è.

Lautaro è ispiratissimo, l'Inter quasi gigioneggia, il raddoppio lo sfiora ma non lo trova. Inzaghi manda in campo Dimarco e Arnautovic, per Thuram. Baroni invece lancia Henry che all'improvviso di coscia firma l'1-1 sorprendendo Sommer e tutta la fermissima difesa nerazzurra.

San Siro si risveglia e carica l'Inter che vuole vincere per evitare l'aggancio della Juventus (domani in campo con la Salernitana). Arnautovic ha un'occasione clamorosa, ma se la divora a pochissimi centimetri dalla porta. L'Inter si mette a spingere e prova l'assedio. Lautaro riceve da Calhanoglu e colpisce di testa, pallone facile per Montipò.

Inzaghi cambia modulo quando Mkhitaryan e Pavard lasciano il posto a Frattesi e Alexis Sanchez. Arnautovic si divora un altro gol al 91′, ma al 94′ c'è il gol che vale tre punti e lo firma proprio Frattesi. Lazovic viene espulso per proteste. Perché l'azione è stata caotica. Bastoni colpisce la traversa, ma colpisce con una gomitata un avversario.

Al 100′ l'arbitro Fabbri assegna un rigore al Verona con l'ausilio del VAR per un fallo di Darmian su Magnani. Dal dischetto si presenta Henry, che spiazza Sommer ma colpisce il palo. Poi Folorunsho sbaglia. L'Inter batte il Verona ed è campione d'Inverno.