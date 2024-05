video suggerito

Di Francesco torna su Sassuolo-Inter dopo la sconfitta del suo Frosinone: “Ci ha un po’ penalizzato” Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco nella sua analisi post-match ai microfoni di DAZN ha spiegato perché secondo lui la precedente partita dei nerazzurri persa con la diretta concorrente nella lotta salvezza Sassuolo ha un po’ penalizzato la sua squadra nella gara dello Stirpe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata contro l'Inter già campione d'Italia, l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha analizzato il cocente K.O. ai microfoni di DAZN nella quale è anche tornato sul precedente match dei nerazzurri, quello perso per 1-0 contro il Sassuolo, diretto concorrente dei ciociari nella lotta salvezza. E, secondo il tecnico abruzzese, proprio ciò che è accaduto sei giorni prima al Mapei Stadium ha in qualche modo influito sul diverso atteggiamento mostrato dai nerazzurri nel rotondo 0-5 dello Stirpe.

"L'Inter era libera mentalmente ed è venuta qui a fare una partita diversa da quella fatta contro il Sassuolo a livello mentale, perché aveva tutti i riflettori puntati addosso. E questo magari è stato un po' penalizzante, perché loro erano liberi mentalmente" ha infatti detto Eusebio Di Francesco al termine di Frosinone-Inter. L'allenatore pescarese è apparso però molto più rammaricato per le tante occasioni sprecate dai suoi calciatori nel corso di un match in cui i gialloblu hanno concluso a rete molte più volte degli avversari (colpendo anche una traversa con Cheddira) senza però riuscire a trovare nemmeno una volta la via della rete: "Però ovviamente sta a noi andare a concretizzare tutte le occasioni che abbiano creato. I cinque gol subiti danno fastidio ma chi ha giocato a calcio sa che può succedere quando si ha il desiderio di andare a recuperare il risultato" ha difatti proseguito Di Francesco.

Ed anche successivamente, nella sua analisi post match ai microfoni di DAZN, il tecnico dei ciociari è tornato sul match di Reggio Emilia che ha rimesso in corsa per la salvezza il Sassuolo: "Non si deve guardare solo il risultato. Il Sassuolo ha battuto l'Inter creando pochissimo e facendo una partita totalmente differente rispetto a noi. Le proporzioni del risultato non mi stanno bene ovviamente ma il risultato è bugiardo, stasera l'Inter è andata tante volte in difficoltà. Poi se non facciamo gol che dobbiamo fare?" ha infatti amaramente chiosato Eusebio Di Francesco che si giocherà la permanenza in Serie A nei match delle ultime due giornate contro Monza e Udinese.