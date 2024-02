L’Inter è devastante, Atalanta asfaltata 4-0: i nerazzurri ora volano a +12 sulla Juventus L’Inter vola a +12 in classifica sulla Juventus e inizia a intravedere lo Scudetto. I nerazzurri vincono anche il recupero di campionato contro l’Atalanta con il punteggio di 4-0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter vola a +12 in classifica sulla Juventus e inizia a intravedere lo Scudetto. I nerazzurri vincono anche il recupero di campionato contro l'Atalanta con il punteggio di 4-0 in una partita senza storia. Nel primo tempo segnano Darmian e Lautaro poi nella ripresa il Toro sbaglia un rigore e sulla ribattuta Dimarco fa il gol del tris. Frattesi segna di testa il poker definitivo e poi si fa male, forse l'unica nota stonata di una serata a dir poco perfetta per la squadra di Simone Inzaghi.

L'esultanza di Darmian dopo il gol del vantaggio.

Darmian e Lautaro portano l'Inter sul 2-0 dopo i primi 45 minuti

L'Inter aveva praticamente già chiuso la partita dopo il primo tempo. E dire che l'Atalanta si era anche portata in vantaggio grazie al gol di De Ketelaere. Il belga era stato bravo a riuscire a raccogliere in area di rigore una palla ottenuta a seguito di un contrasto tra Bastoni e Miranchuk. Contrasto che però una volta valutato al VAR dall'arbitro Colombo è stato ritenuto irregolare per via di un tocco di braccio del russo che ha portato all'annullamento della rete all'ex Milan. E così l'Inter trova la scossa per portarsi in vantaggio.

Il gol lo mette a segno Darmian bravo ad approfittare di un'uscita avventata di Carnesecchi ed insaccare in rete il pallone dell'1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che i nerazzurri sfiorano il raddoppio ancora con Darmian. Il 2-0 arriverà successivamente grazie a una magia di Lautaro Martinez. L'argentino raccoglie palla da destra da Pavard e in un fazzoletto si gira mettendo in rete col sinistro una palla che fantastica che fa esplodere il Meazza. La prima frazione si conclude così con il punteggio di 2-0.

Dimarco autore del terzo gol dopo il rigore fallito da Lautaro.

L'Inter dilaga nel secondo tempo con Dimarco e Frattesi

Nella ripresa ci si aspettava una reazione da parte della squadra di Gasperini che però deve fare i conti con un'Inter assolutamente perfetta. I nerazzurri continuano a premere sull'acceleratore e nel corso dei secondi 45 minuti trovano anche il tris. L'arbitro Colombo assegna il calcio di rigore alla squadra di Inzaghi per un tocco di mano da parte di Hateboer su cross di Dumfries da destra. Il direttore di gara anche in questo caso si è dovuto avvalere del VAR che l'ha richiamato segnalando il tocco dell'esterno dell'Atalanta. Dal dischetto Lautaro sbaglia.

Carnesecchi para il tiro dell'argentino ma sulla ribattuta Dimarco mette la palla in rete. Partita praticamente già finita e Atalanta alle corde. Simone Inzaghi effettua qualche sostituzione mandando in campo anche Frattesi. Proprio l'ex Sassuolo è autore del gol che vale il poker. Il centrocampista nerazzurro di testa mette in rete una palla messa al centro alla perfezione da Sanchez su calcio di punizione. Lo stesso Frattesi poi si infortuna lasciando il campo. L'Inter ora è a +12 sulla Juventus seconda ed è sempre più vicina allo Scudetto.