L’Inter batte il Lecce soffrendo e va a +6 in classifica sul Napoli: decide Pio Esposito

L’Inter vince 1-0 con il Lecce al Meazza grazie al gol decisivo messo a segno dal subentrato Pio Esposito nel secondo tempo ed è campione d’inverno. Adesso il vantaggio dei nerazzurri in classifica su Napoli e Milan (che ha una partita in meno) è di 6 punti.

L'Inter soffre col Lecce, ma porta a casa una vittoria preziosissima per 1-0 nel recupero del match inizialmente programmato a dicembre e poi rinviato per permettere alla squadra nerazzurra di andare a giocare la Supercoppa in Arabia Saudita. La partita è stata decisa da una zampata di Pio Esposito, entrato dopo una decina di minuti del secondo tempo al posto di Bonny. In virtù dei tre punti di stasera, la squadra di Cristian Chivu non solo è campione d'inverno, ma piazza anche il primo allungo davvero robusto di questo campionato, portando a 6 le lunghezze sul Napoli, che in precedenza era stato fermato in casa dal Parma. Può rispondere domani il Milan (ugualmente ora a -6), che deve a sua volta recuperare il match rinviato per lo stesso motivo col Como.

Non è stata certo la miglior versione dell'Inter, che ha avuto difficoltà a fare breccia nella ordinata difesa della formazione di Eusebio Di Francesco. La partita si sarebbe potuta mettere in discesa per i nerazzurri a metà del primo tempo, quando l'arbitro Maresca ha fischiato un calcio di rigore per il contatto tra Danilo Veiga e Bonny, ma dopo essere stato richiamato dal VAR all'on-field review, il direttore di gara ha ravvisato che il difensore leccese aveva prima toccato il pallone e dunque ha revocato il penalty. La prima frazione è andata avanti con l'Inter a fare la partita in maniera sterile, in una partita sostanzialmente brutta e povera di occasioni.

Nel secondo tempo si è ripartiti con lo stesso spartito: nerazzurri in avanti ma senza costrutto e Falcone abbastanza senza pensieri. Al 57′ triplo cambio per Chivu: dentro Luis Henrique, Frattesi e Pio Esposito. Nulla tuttavia è cambiato, anzi al 72′ è stato il Lecce ad avere una clamorosa occasione con Siebert, che ha calciato dal limite dell'area piccola: Sommer non si è fatto sorprendere. Il calcio è impietoso e cinque minuti dopo Esposito si è avventato sulla ribattuta di Falcone sulla conclusione del neoentrato Lautaro Martinez e ha messo il pallone in rete. Negli ultimi minuti il Lecce si è buttato disperatamente in avanti, ma l'Inter ha avuto buon gioco a portare a casa un successo di ‘corto muso' che vale oro.