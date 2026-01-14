Perché è stato revocato il rigore all’Inter contro il Lecce: Maresca rivede la stessa cosa 20 volte

A metà del primo tempo di Inter-Lecce, l’arbitro Maresca ha prima fischiato e poi revocato un calcio di rigore ai nerazzurri per fallo di Danilo Veiga su Bonny. Il VAR lo ha richiamato al monitor e poi gli ha fatto vedere una ventina di volte la stessa cosa, finché il direttore di gara non si è convinto di aver sbagliato.

Il match tra Inter e Lecce che si sta giocando al Meazza ha vissuto un momento cruciale a metà del primo tempo, quando Bonny – che Chivu ha schierato in attacco assieme a Thuram, dando un turno di riposo a Lautaro – è caduto in piena area salentina dopo un contatto con Danilo Veiga. L'arbitro Maresca ha indicato subito il dischetto, fischiando il calcio di rigore per i nerazzurri, quando il punteggio era inchiodato sullo 0-0. Il direttore di gara era piazzatissimo e non ha avuto dubbi, che invece sono venuti subito in sala VAR nel rivedere l'azione personale del 22enne attaccante francese. Dubbi che si sono trasformati in una lunga attesa per il pubblico di San Siro e per quello a casa, visto che ci sono voluti oltre 4 minuti – tra conciliabolo di VAR e AVAR (Maggioni e Chiffi) e poi revisione a bordo campo del richiamato Maresca – per decidere di revocare il rigore.

Il motivo della revoca del rigore fischiato da Maresca in Inter-Lecce

Il punto decisivo per far tornare l'arbitro sulla sua decisione è stato il fatto che il piede Veiga, prima di toccare (acclaratamente, non era lì il dubbio) quello di Bonny, ha preso anche il pallone. Il tocco della sfera è avvenuto in maniera tale da farlo alzare un po', come si può apprezzare da una specifica ripresa da dietro la linea di fondo. È stata proprio quella (non questa nel video sotto, che è dall'alto, propostagli solo all'inizio) la visuale che è stata fatta vedere e rivedere a Maresca più e più volte (una ventina), senza soluzione di continuità, quando è andato all'on-field review.

Una volta convintosi di aver sbagliato, il direttore di gara è tornato in campo per fare il canonico annuncio aprendo il microfono: "A seguito di revisione, il calciatore numero 17 del Lecce, contrariamente a quanto visto in campo, tocca il pallone. Di conseguenza, decisione finale: revoca del calcio di rigore".

L’annuncio di Maresca dopo l’on–field review durante Inter–Lecce

Luca Marelli: "Danilo Veiga tocca prima il pallone e poi c'è un contatto con la gamba di Bonny"

Una decisione che era stata anticipata qualche minuto prima da Luca Marelli, ex arbitro e commentatore di DAZN: "Danilo Veiga tocca il pallone col piede destro e poi c'è un contatto con la gamba di Bonny. A mio parere, questo è un rigore che andrebbe revocato. Danilo Veiga ha piantato il piede per terra, tocca il pallone, poi alza la gamba perché deve continuare il movimento in avanti, e c'è un contatto con la gamba sinistra di Bonny. Però il pallone lo tocca chiaramente con la parte esterna del piede destro Danilo Veiga". E in effetti le immagini hanno poi confermato questa impressione.