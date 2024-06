video suggerito

L’Inghilterra porta agli Europei un quarto portiere: non è tra i convocati ma avrà un altro ruolo Tom Heaton è il 38enne portiere del Manchester United che l’Inghilterra di Southgate ha deciso di portare agli Europei 2024. Non farà parte dei convocati ufficiali ma avrà un ruolo importante durante gli allenamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tom Heaton non farà parte ufficialmente dei convocati ufficiali dell'Inghilterra per gli Europei 2024 diramati dal Ct Southgate solo qualche giorno fa. Il portiere 38enne del Manchester United infatti sarà solo un elemento aggiuntivo ai tre prescelti dal commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale e Dean Henderson. Heaton, che vedrà scadere a fine giugno il suo contratto con i Red Devils, è stato infatti chiamato dall'Inghilterra come supporto ulteriore durante gli allenamenti dei portieri.

Una figura in più da aggiungere al preparatore Martyn Margetson. Heaton fungerà infatti da "portiere d'allenamento" che avrà il compito di guidare e consigliare i tre estremi difensori inglesi durante un torneo come gli Europei che può essere lungo e logorante, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Il portiere nato a Chester nel 1986 ha subito accettato pronto per volare in Germania insieme a tutta l'Inghilterra onorato di aver avuto questa considerazione da parte di Southgate.

A comunicare la presenza di Heaton con l'Inghilterra agli Europei è stata la stessa Federazione che ha spiegato, anche attraverso le parole di Southgate, quale sarà il suo ruolo: "Sono davvero felice che Tom abbia accettato di unirsi a noi in Germania – spiega il Ct -. L'esperienza ci dice che un torneo può mettere molto a dura prova il nostro gruppo di portieri guidato da Martyn Margetson.

Tom giocherà un ruolo inestimabile in campo di allenamento, supportando Jordan, Aaron e Dean". Heaton ha collezionato tre presenze in nazionale maggiore con l'Inghilterra tra il 2016 e il 2017 e ha fatto parte anche dei convocati agli Europei 2016 e per le finali di Nations League nel 2019.

Southgate ha poi aggiunto: "Fuori dal campo agirà come qualcuno che tutti conosciamo bene, aggiungerà positività all'ambiente che cerchiamo sempre di creare. Siamo grati al Manchester United per il suo sostegno nel realizzare questo obiettivo." Lo stesso portiere ha poi parlato proprio al sito web dei Red Devils esprimendo tutto il suo entusiasmo:

“Sono incredibilmente onorato di essere stato invitato da Gareth a unirmi alla squadra – ha detto -. Ricevere la chiamata per andare ad un torneo importante, aiutare in ogni modo possibile e trasmettere la mia esperienza è un orgoglio. Abbiamo una grande squadra, sono emozionato e non vedo l’ora di unirmi al gruppo”.