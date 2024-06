video suggerito

La lista dei convocati dell’Inghilterra per Euro 2024, Grealish e Maguire esclusi eccellenti: “Sono devastato” Il difensore del Manchester United tagliato dal ct, Southgate, perché non in condizioni fisiche ottimali. Sui social ha espresso tutta la propria delusione. La mancata convocazione per Euro 2024 dell’esterno del City fa rumore: è una scelta tecnica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jack Grealish e Harry Maguire sono i calciatori esclusi dai 26 convocati dell'Inghilterra per Euro 2024 in Germania. Le decisioni del ct, Gareth Southgate, fanno molto rumore, in particolare per il taglio per l'esterno d'attacco del Manchester City, tra i protagonisti dei Tre Leoni nel 2021 e, più ancora, della conquista della Champions con la squadra di Guardiola nella finale della scorsa edizione contro l'Inter. Quanto al difensore del Manchester United, da tempo era caduto in disgrazia nello stesso club e – oltre alle non perfette condizioni fisiche – paga l'ennesima stagione durissima dei Red Devils (finiti addirittura ottavi in Premier League).

E se il taglio del centrale era nell'aria, giustificato dai problemi fisici che lo tormentano da aprile (e da un rendimento spesso oggetto di critiche molto aspre), quello di Grealish (nella foto in apertura accanto a Guardiola) lascia con gli occhi sbarrati. È sempre stato uno dei punti fermi della selezione dei Tre Leoni, Cosa è andato storto questa volta? Diverse cose, sotto il profilo umano e sportivo.

Per quanto cassare il suo nome dalla lista sia stato difficile – come ammesso dallo stesso ct in conferenza stampa – la soluzione presa è un segnale chiaro: non lo ha ritenuto abbastanza affidabile, né ha voluto correre rischi tenendo conto del suo stato di forma non eccelso e di una stagione opaca. Chissà che non abbia influito anche quel filmato in cui ha dato prova per l'ennesima volta di non riuscire a contenersi: festeggiava sul bus scoperto la vittoria della Premier League e quasi stava per cadere.

E in un torneo che si svolge in un lasso di tempo breve Southgate non se l'è sentita, ha lasciato che la ‘testa' prendesse il sopravvento. Grealish e Maguire (nella foto sopra con Harry Kane) si uniscono a un altro elenco di cinque sacrificati che annovera James Maddison, Curtis Jones, James Trafford, Jarell Quansah e Jarrad Branthwaite. "Sono devastato per non essere stato selezionato per giocare con l'Inghilterra agli Europei quest'estate – le parole di Maguire -. Nonostante tutti gli sforzi, non sono riuscito a superare un infortunio al polpaccio. Ora sono assolutamente distrutto".

La lista dei 26 convocati dell'Inghilterra

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Man Utd), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Attaccanti: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).