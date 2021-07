I tweet di Gary Lineker hanno alimentato il dibattito social a corredo delle partite degli Europei. Quelli dedicati alla Nazionale di Roberto Mancini sono stati come una carezza in un pugno. L'ex attaccante dell'Inghilterra, oggi opinionista tv, ha raccontato con entusiasmo il "golazo" realizzato da Lorenzo Insigne contro il Belgio: una prodezza balistica compiuta con l'effetto speciale del tiro a giro. Nella stessa partita ha censurato con ironia tagliente la sceneggiata di Ciro Immobile che va giù in area di rigore, si lamenta e resta a terra salvo rialzarsi di scatto per festeggiare dopo la rete degli Azzurri. "È patetico e imbarazzante", ha sussurrato sorridendo con la complicità di Alan Shearer che era accanto a lui in studio. Di bel altro tenore il commento al rigore molto generoso concesso a Sterling: "Ne vale due, non uno".

Infine ha tirato fuori dal cassetto il vecchio "catenaccio e gol" per spiegare cosa è stata la prestazione dell'Italia contro la Spagna, ma aveva accennato a qualcosa del genere già contro l'Austria, finendo per essere ‘massacrato' dalle risposte degli utenti. Come a dire: nonostante il bel calcio e la mentalità mostrati nel girone contro Turchia, Svizzera e Galles, gli italiani sono sempre gli stessi. La sfida contro il Belgio (primo nel Ranking Fifa), l'interpretazione offerta dagli Azzurri che hanno neutralizzato Lukaku e incalzato gli avversario, gli aveva tolto le parole di bocca.

Questa volta Lineker, nella lunga vigilia della finale di Wembley tra Azzurri e Inghilterra, ha messo da parte gli accenti da partita e scelto la linea del fairplay e del buonsenso rivolgendo un invito ai tifosi d'Oltremanica. A Wembley ci saranno sessantamila spettatori, solo una porzione molto piccola sarà italiana (sostenitori che si trovano già nel Regno Unito, non provenienti dall'estero). Il messaggio è semplice e chiaro, anche alla luce di quanto accaduto in occasione della brutta figura fatta per i fischi e gli insulti rivolti alla bambina tedesca inquadrata allo stadio.