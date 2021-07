Italia in semifinale agli Europei dopo nove anni, e per la quinta volta in assoluto nella storia. Una serata magnifica per gli Azzurri, in tanti sono stati grandi protagonisti. Purtroppo si è fatto male Spinazzola, che ha chiuso il suo Europeo e starà fuori a lungo. Negativa è stata, per motivi completamente diversi, la serata di Ciro Immobile, il peggiore dell'Italia, che non è riuscito a incidere, non è stato mai pericoloso, e che ha avuto, ahi lui, tante attenzione perché nell'azione del gol che ha portato l'1-0 di Barella era a terra e reclamava un rigore, ma dopo il gol si è alzato ed è andato a festeggiare. Quel tipo di comportamento non è passato inosservato e oltre a un tweet virale di un professore universitario americano è stato duramente criticato anche dal grande Alan Shearer.

Shearer durissimo con Immobile

L'ex bomber, che da anni è un apprezzato commentatore della tv inglese, rivedendo le immagini in cui si nota Immobile tenersi la gamba e reclamare un calcio di rigore, è stato sprezzante. Shearer, che era un calciatore correttissimo, ha usato delle parole durissime:

Non voglio nemmeno ridere di questo perché è patetico. Puoi vederlo dare un'occhiata all'arbitro prima ancora che veda cosa è successo. Ma è pateticamente imbarazzante quello che è successo, ecco cos'è.

Elogi per Bonucci e Chiellini

Per l'Italia però anche belle parole da parte di Shearer che ha esaltato l'Italia e il Belgio per come hanno giocato e soprattutto Bonucci e Chiellini che hanno bloccato Lukaku, a segno sì ma solo su calcio di rigore: