A livello mondiale sui social la copertina tra i calciatori dell'Italia, in occasione della partita con il Belgio se l'è presa anche Ciro Immobile, che non ha realizzato un gran gol come hanno fatto Barella e Insigne. Immobile non ha disputato un match memorabile ed è finito in tendenza per un video che è spuntato su Twitter e in cui si vede un ‘miracoloso recupero'. In pochi secondi Immobile risorge, era a terra, sembrava infortunato, ma poi arriva l'1-0 e velocemente si riprende.

Don Moynihan, professore alla Georgetown University, stava guardano Belgio-Italia e la sua attenzione l'ha posta su Ciro Immobile e in particolare sull'azione che ha portato al gol dell'1-0. Azione che era iniziata proprio da Immobile che dopo aver provato a calciare era finito giù in seguito a un contrasto. Barella recupera il pallone e con un'azione da grande giocatore riesce a entrare in area di rigore e a segnare un gol bellissimo. L'azione si chiude con Immobile a terra. L'attaccante della Lazio si rialza velocemente al momento del gol e per questo suscita l'attenzione del professor Moynihan che scrive: "L'Italia segna e il giocatore italiano infortunato si riprende improvvisamente" e poi aggiunge ironizzando: "Non sono un dottore ma credo stia bene".

Al di là del tweet che è diventato virale, si può dire che Ciro Immobile non ha giocato una buona partita ed è stata l'unica nota stonata di una Nazionale che è davvero molto bella. Non ha inciso in fase offensiva, è stato sostituito nella ripresa perché non ne aveva più. Ma Immobile non è riuscito a dare un grande contributo e mai è stato pericoloso nella partita con il Belgio.