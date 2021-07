L'Italia dopo nove anni torna in semifinale in una grande manifestazione, l'ultima volta agli Europei del 2012. All'epoca gli Azzurri batterono ai rigori l'Inghilterra nei quarti, stavolta il Belgio è finito ko. Barella e Insigne hanno firmato il 2-1 ed hanno fatto partire la grande festa. Hanno segnato due dei cardini della squadra di Mancini. L'attaccante del Napoli ha disputato una partita eccezionale, oltre al gol meraviglioso, ha dato un grande contributo sia in fase offensiva che in quella difensiva e la Uefa lo ha premiato con il riconoscimento di ‘Man of the Match' di Belgio-Italia.

10 gol in Nazionale per Lorenzo Insigne

A Monaco di Baviera, Lorenzo Insigne ha vissuto una delle serate più belle della sua carriera, una delle più belle in assoluto con la maglia della Nazionale. Una serata che ricorderà anche a livello simbolico. Perché il numero 10 della Nazionale ha segnato il gol numero 10 con la maglia dell'Italia e lo ha realizzato in modo meraviglioso, con un tiro a giro favoloso, il suo marchio di fabbrica, che non ha lasciato scampo a Courtois, il numero uno dei belgi, il miglior portiere ai Mondiali 2018. Un gol segnato in una partita importante, in una di quelle che non si dimentica mai, e che non dimenticano nemmeno i tifosi. Insomma la leggenda parte anche da qui e Insigne proverà a essere decisivo anche contro la Spagna di Luis Enrique.

La Uefa lo ha premiato con il premio di ‘Man of the Match'. Un riconoscimento ricevuto sicuramente per il gol favoloso, ma anche per la partita giocata a livello complessivo. Perché Insigne ha dato una mano al centrocampo raddoppiando e aiutando i compagni, ma anche segnando e regalando un assist fantastico a Spinazzola, che ha sfiorato il tris prima di infortunarsi: