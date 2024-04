video suggerito

Juventus-Lazio di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Lazio è la partita di andata della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dalle ore 21.00 e diretta TV su Canale 5. Le probabili formazioni di Allegri e Tudor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Juventus e Lazio si sfidano nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Le squadre di Massimiliano Allegri e di Igor Tudor si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino martedì 2 aprile 2024, con fischio d'inizio dalle ore 21.00 con diretta TV su Canale 5.

Le due squadre si sono appena affrontate in campionato e ad avere la meglio sono stati i biancocelesti per 1-0, grazie ad un gol di Marusic nei minuti di recupero; ma le partita di coppa, si sa, sono un'altra storia. Allegri è consapevole di giocarsi tanto con il percorso in Coppa Italia mentre Tudor vuole subito lasciare il segno nella sua nuova esperienza portando i capitolini all'ultimo atto del torneo contro la sua ex squadra.

I bianconeri sono approdati in semifinale dopo aver eliminato con due goleade la Salernitana e il Frosinone, battute rispettivamente 6-1 e 4-0. La Lazio ha battuto per 1-0 il Genoa agli ottavi, con un gol di Guendouzi; e poi si è qualificati al penultimo turno vincendo il derby contro la Roma con un rigore di Zaccagni.

La partita di ritorno si giocherà il 24 aprile 2024 allo stadio Olimpico di Roma. Le altre due semifinaliste, come recita il tabellone completo, sono Fiorentina e Atalanta.

Partita: Juventus-Lazio

Orario: 21:00

Data: martedì 2 aprile 2024

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: Canale 5

Diretta Streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset

Competizione: Coppa Italia, semifinale d'andata

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta TV

La gara tra Juventus e Lazio, valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2023/2024, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 con un ampio pre e post partita.

Juventus-Lazio, dove vederla in diretta streaming

La gara sarà visibile anche gratuitamente in streaming con Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset, per vedere il match. Sulla stessa piattaforma, poi, si potranno trovare anche gli highlights a fine gara e le clip con le reti segnate già durante lo svolgimento della sfida.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Allegri ritrova Vlahovic dal 1′ con Chiesa in attacco. In porta Perin. Tudor punta su Luis Alberto e Zaccagni a supporto di Immobile unico riferimento offensivo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Igor Tudor