Juve in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio: tris di Milik e gemma di Yildiz, Frosinone ko La Juventus ha battuto 4-0 il Frosinone qualificandosi in semifinale di Coppa Italia. Affronterà la Lazio di Maurizio Sarri.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus è la quarta e ultima semifinalista della Coppa Italia 2024. La squadra di Allegri ha battuto facilmente il Frosinone nella partita dei quarti con un perentorio 4-0. Mattatore della serata Milik, autore di una bella tripletta, con il poker che è stato servito da Yildiz con un gol di pregevole fattura. La Juve affronterà nel penultimo atto la Lazio, per giocarsi un posto in finale contro la vincente di Fiorentina-Atalanta.

Prova di forza dunque per i bianconeri che sembravano inizialmente poter trovare un'opposizione più corposa da parte dei ciociari di Di Francesco. E invece il match si è sbloccato poco prima del 20′ grazie ad un inserimento di Miretti, abbattuto in area di rigore. Penalty netto e realizzazione perfetta di Milik che ha iniziato così la sua serata magica. Il polacco infatti poco prima dell'intervallo ha trovato il raddoppio su un assist dell'ottimo McKennie. Una mazzata per il Frosinone che non è riuscito più a rientrare in partita.

Infatti in avvio di secondo tempo, dopo un disastroso tentativo di costruzione dalla difesa degli ospiti Locatelli ha servito alla perfezione con grande generosità l'ex Napoli che ha fatto tris. E i gol sarebbero stati addirittura quattro se non fosse intervenuto il Var ad annullare per un fuorigioco millimetrico l'ennesima sua rete della serata.

Gloria anche per Yildiz che oltre ad una prova molto convincente ha lasciato il segno con un gol d'autore. Bella la sua sforbiciata al volo, sul secondo passaggio vincente della serata di McKennie, molto ispirato. 4-0 e tutti a casa, con la Juve in semifinale e il Frosinone giustiziere del Napoli eliminato. Ora per la formazione di Allegri testa al campionato, con la Coppa Italia che tornerà ad aprile. Andata in programma allo Stadium e ritorno all'Olimpico contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, ultimo a vincere lo Scudetto alla Juve.