In molti ieri sera guardando le difficoltà dell'Italia nel secondo tempo del match contro l'Austria hanno temuto che la squadra di Mancini fosse incappata nella classica giornata storta, dopo quanto di bello mostrato nelle prime tre partite degli Europei e prima ancora durante la striscia record di imbattibilità arrivata adesso a 31 gare.

Pensieri brutti che sono diventati brividi lungo la schiena in occasione del gol annullato ad Arnautovic e poi ancora quando l'arbitro Taylor ha atteso il check del VAR su un possibile fallo da rigore a favore degli austriaci. Se i tifosi italiani hanno temuto che il percorso azzurro agli Europei potesse finire agli ottavi di finale, qualcun altro si è spinto oltre, arrivando ad una conclusione fondata sul più classico dei luoghi comuni associati al nostro stile di gioco.

"L'Italia è tornata l'Italia", ha twittato Gary Lineker, ex bomber inglese oggi opinionista di punta della BBC. Insomma, al momento del dunque, sarebbe riemerso il DNA inalterato del calcio italiano, che sulla difesa ha costruito i suoi successi, guadagnando una nomea di difensivismo – per non dire catenaccio, che gli inglesi chiamano proprio così – evidentemente difficile da togliersi di dosso.

Ci ha pensato un tifoso scozzese a zittire Lineker con una risposta che ha fatto il pieno di ‘like': "L'Italia ha segnato più gol in 26 minuti dell'Inghilterra in 3 partite", riferendosi al 3-0 degli azzurri sulla Turchia nel match inaugurale degli Europei, a fronte delle due sole reti realizzate dagli uomini di Southgate nell'intero girone.

L'ex attaccante di Barcellona e Tottenham ha poi provato a recuperare nei confronti dei tifosi azzurri, rispondendo ad un suo precedente tweet in cui citava una statistica secondo la quale l'Italia non aveva segnato neanche un gol nelle 7 precedenti occasioni in cui era arrivata a giocare i supplementari agli Europei: "Non sbaglio mai – ha detto Lineker con evidente autoironia per la statistica smentita dalle reti di Chiesa e Pessina – Ringraziatemi dopo, tifosi dell'Italia".