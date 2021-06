Italia ai quarti di finale degli Europei. L'obiettivo minimo è stato raggiunto dalla Nazionale guidata da Mancini che venerdì prossimo sfiderà il Belgio o il Portogallo. L'Austria è stata piegata solo dopo i tempi supplementari. La partita è stata molto più dura del previsto ed è andata bene quando il VAR ha cancellato il gol di Arnautovic, beffato da un fuorigioco millimetrico. L'attaccante, a un passo dal Bologna, dopo il gol aveva esultato in modo polemico, dopo l'annullamento è scomparso dal campo ed è stato sostituito, e dalla panchina ha visto l'Austria uscire dagli Europei, che sono stati tutt'altro che indimenticabili.

La partita di Arnautovic contro l'Italia

Arnautovic era carico a mille, dopo pochissimi minuti è stato ammonito per un fallo duro su Barella. Il bomber è stato abbastanza solo in attacco e ha provato a farsi valere, è riuscito a mettere la firma sull'incontro quando ha trafitto Donnarumma con un colpo di testa al 64′. Gol dell'1-0 ed esultanza molto polemica verso la curva che ospitava i tifosi dell'Italia, si è portato la mano all'orecchio e sembrava dire: "Non vi sento, ora non parlate più?". Poco dopo gol annullato. Passato il pericolo per l'Italia. Arnautovic si spegne, si appassisce, capisce forse che un'altra chance così non ce l'avrà.

L'Italia nei supplementari la partita la vince con i gol di Chiesa e Pessina. Il c.t. austriaco Franco Foda pur dovendo recuperare rinuncia ad Arnautovic che finisce in panchina e da lì vede il tentativo di rimonta fallito dei suoi compagni di squadra. Finito nelle polemiche per un'esultanza volgare contro un calciatore della Macedonia del Nord, esultanza che gli è costata un turno di squalifica, dopo la partita con l'Italia è finito nelle tendenze di Twitter. Quell'esultanza contro i tifosi italiani gli si sono ritorti contro e sui social sono stati pubblicati tanti messaggi di sfottò nei suoi confronti.