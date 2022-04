L’incidente di Rincon non è più un mistero: diffuso il video dei suoi ultimi minuti di vita La versione degli inquirenti sull’incidente mortale di Rincon fa finalmente luce ma contraddice quella fornita dai parenti dell’ex calciatore 55enne di Real Madrid e Napoli. E, soprattutto, scioglie il mistero sulla dinamica e su chi ci fosse al volante della vettura in quella tragica notte.

Un video mostra cosa è accaduto pochi istanti prima dell’incidente mortale di Rincon.

Freddy Rincon era al volante dell'auto e, quella sera (11 aprile) dell'incidente mortale, attraversò col rosso l'incrocio di una strada di Calì. È stato il procuratore generale colombiano, Francisco Barbosa, ad annunciare tutti i dettagli delle circostanze e le deduzioni scaturite dai riscontri legali e da altri rilievi tecnici effettuati sul luogo dell'impatto. L'analisi dei video registrati dalle telecamere presenti in zona, le testimonianze delle persone che si trovavano a bordo della vettura e il rapporto di medicina forense hanno chiuso il cerchio e ricostruito le cause della carambola nella quale l'ex calciatore è rimasto gravemente ferito.

La sua situazione era talmente compromessa che – come raccontato da una persona a lui molto vicina – il suo cervello funzionava al 4% quando arrivò in ospedale per essere operato d'urgenza. Da allora non si è mai più ripreso, fino al decesso avvenuto prima di Pasqua. Perché non si è fermato rispettando la segnaletica semaforica o cosa gliel'ha impedito? Non era forse in condizione di mettersi alla guida?

Le immagini mostrano come a salire dal lato conducente sia stato Rincon, a conferma che alla guida del veicolo c’era l’ex calciatore.

La versione degli inquirenti fa finalmente luce ma contraddice quella fornita dai parenti dell'ex calciatore 55enne di Real Madrid e Napoli e, soprattutto, scioglie il mistero sulla dinamica. "In effetti, Freddy Rincón, secondo le informazioni e le prove di cui dispone la Procura, era alla guida del veicolo", ha confermato Barbosa dalla Procura di Medellín.

L’ex calciatore colombiano, Freddy Rincon, è morto dopo l’incidente in auto.

L'auto di Rincon era stata travolta da un autobus del trasporto pubblico. Nell'incidente restarono ferite cinque persone, la più grave fu proprio l'ex giocatore giunto in ospedale in condizioni disperate per una grave lesione cerebrale. "Le mie conclusioni – ha aggiunto Barbosa – sono supportate dalla Medicina Legale Forense, da studi tecnici e corroborata dai testimoni che si trovavano all'interno del veicolo e dalle telecamere che si trovavano nella zona".

Nonostante queste affermazioni restano alcuni dubbi, lati oscuri della vicenda, domande rimaste ancora senza risposta: chi era effettivamente seduto sul sedile accanto a Rincon? Quante persone erano nell'abitacolo? Sebastián Rincón, figlio dell'ex calciatore, ha negato che fosse suo padre al volante ma le deduzioni della Procura hanno trovato sponda nella prima testimonianza di Diana Lorena Cortés (43 anni), una delle donne che viaggiava a bordo (l'altra è María Manuela Patiño, 20 anni), e nelle parole di Harold Saa, una persona molto vicina a Rincon.

"La versione che sento – le parole dell'uomo riportate dall'edizione colombiana di elpais.com – e quella in cui credo è che Freddy stesse guidando. Lui e altre 7 persone sono andate in un ristorante sulla Carrera 39. Sono stati lì per due o tre ore. Poi hanno deciso di andarsene e, da quanto ho capito, ha preso l'auto".

Conferme in tal senso arrivano anche da un altro video. Si tratta di un filmato da telecamere a circuito chiuso del ristorante dove quella sera Rincon aveva cenato: dalle immagini si nota come sia lui a salire dal lato guidatore e a mettersi al volante mentre in auto c'erano due donne e un altro uomo. All'evidenza della sequenza videoclip s'è aggiunta anche la dichiarazione resa da uno dei paramedici giunti sul luogo dell'incidente ha rivelato che Rincón è stato rimosso dal lato del conducente.