Lecce-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Lecce ospita l'Inter al Via del Mare per la partita della 26ª giornata che si gioca oggi, ore 18:00. Diretta tv e streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di D'Aversa e Inzaghi.

Il Lecce ha battuto l'Inter una sola volta nelle ultime 15 partite in Serie A (3 pareggi, 11 sconfitte) e la sfida odierna (ore 18:00) della 26ª giornata di campionato è come una montagna da scalare per i salentini. Al Via del Mare arriva la capolista (63 punti, con una gara da recuperare) che finora ha subito solo 12 gol e ha registrato ben 15 clean sheet (match durante i quali non ha incassato reti): numeri che spiegano bene qual è il coefficiente di difficoltà per i pugliesi, insabbiati in una posizione di classifica tutt'altro che tranquilla (+4 sulla zona retrocessione). L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn.

L'Inter reduce dal successo nell'andata degli ottavi di Champions (1-0 con l'Atletico Madrid) deve fare a meno di Thuram (infortunatosi proprio nella partita di Coppa) e schiererà Arnautovic (decisivo nonostante imprecisione sotto porta) al fianco di Lautaro in attacco. Un cambio obbligato – oltre alla indisposizione di Acerbi – rispetto ad altri che Simone Inzaghi ha in animo per garantire un po' di respiro alla squadra attraverso il turnover. Pongracic e Dorgu sono squalificati, D'Aversa rinuncerà a loro ma può contare sul recupero di Banda. Baschirotto punto fermo nel reparto difensivo dei salentini.

All'andata a San Siro l'Inter s'impose 2-0 sul Lecce al termine di una partita caratterizzata (anche) da forti polemiche per gli errori di valutazione commessi dall'arbitro Marcenaro.

Partita: Lecce-Inter

Orario: 18.00

Quando: domenica 25 febbraio 2024

Dove: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Diretta streaming: Dazn

Competizione: 26ª giornata, Serie A 2023-2024

Dove vedere Lecce-Inter in diretta Tv

Lecce-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, la si potrà vedere in diretta tv collegandosi alla piattaforma attraverso la app della Smart tv oppure adattando i televisori con console di gioco (Play Station, Xbox) oppure dispositivi quali Google Chromecast, Amazon Firestick. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio, invece, potranno sintonizzarsi sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca sarà condotta da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lecce-Inter dove vederla in streaming

La diretta streaming di Lecce-Inter sarà disponibile solo per gli abbonati a Dazn. Non c'è possibilità di assistere al match né attraverso Sky Gp né collegandosi a NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Inter

Il Lecce proverà a impostare ad alta intensità per sorprendere l'Inter. D'Aversa conferma il tridente in cima a quale c'è Oudin, sostenuto da Almqvist e Krstovic. Nell'Inter due cambi dettati dagli infortuni: Arnautovic per Thuram, de Vrij confermato al posto di Acerbi. Possibile l'inserimento in difesa di Carlos Augusto al posto di Bastoni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.