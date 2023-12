Nella moviola di Inter-Lecce spiccano gli errori dell’arbitro Marcenaro: “Un grosso abbaglio” Sono due i momenti che hanno suscitato polemiche per le decisioni dell’arbitro: il primo in occasione della punizione che ha portato al gol di Bisseck, il secondo per il rigore assegnato e poi revocato ai pugliesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sono due gli episodi da moviola che hanno alimentato la discussione sulla direzione di gara dell'arbitro di Inter–Lecce, Marcenaro. Il calcio di punizione dal quale è nata la rete del vantaggio segnata da Bisseck. Il calcio di rigore inizialmente concesso ai pugliesi per il tocco di braccio di Carlos Augusto e poi cancellato dopo la on-field-review su segnalazione del Var. Nell'uno e nell'altro caso le sue decisioni hanno suscitato grandi perplessità

Il fallo fischiato a Joan Gonzalez è un nervo scoperto per i salentini. È da quella palla inattiva che scaturisce il traversone verso Bisseck, autore del gol che sblocca un match fino a quel momento abbastanza bloccato nonostante il controllo del gioco da parte dei nerazzurri. Marcenaro riesce a scontentare tutti: la squadra di Inzaghi chiede il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione; quella di D'Aversa (oltre allo stesso calciatore) solleva obiezioni perché il tocco di braccio del giocatore è provocato anzitutto dal contatto della palla col bacino.

Una carambola ravvicinata, è la tesi del Lecce alla quale il direttore di gara non crede. Perché non ha estratto il cartellino giallo? Lo ha richiesto l'Inter a gran voce ma se la concessione della punizione non convince è invece giusto non aver ammonito Gonzalez. "Non c'era un'azione potenzialmente pericolosa", è stata la spiegazione fornita dall'ex fischietto, Luca Marelli, a Dazn nell'analisi dell'episodio.

"Un grosso abbaglio", la definizione che viene fatta in tv della scelta di assegnare e poi revocare la massima punizione al Lecce spiega bene quanto sia stata avventato Marcenaro nell'occasione. Il riferimento è al contatto col braccio sinistro (quasi gomito) di Carlos Augusto in piena area dell'Inter. "Si è fidato dell'istinto – ha aggiunto Marelli, che non può fare a meno però di rilevare cos'è che non va -. È stato bravo nel vedere il tocco di braccio ma non è punibile".

Dov'è l'errore? La segnalazione da parte del Var ha messo la più classica pezza, scatenando la rabbia del Lecce. "Il braccio era dietro la schiena e il tocco c'è ma non può essere ritenuto tale da fischiare un rigore. L'impressione che dà la dinamica dell'azione è che Carlos Auguto aumenta sì il volume del corpo, ma il suo arto è in una posizione naturale, segue la torsione del corpo. Se il braccio fosse stato davanti al corpo allora sarebbe stato diverso".