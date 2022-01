Le urla di Bonucci a Mozzillo: “Ti ammazzo!”. Reazione inaccettabile causata da un gesto Leonardo Bonucci si è scagliato contro il segretario generale dell’Inter Mozzillo dopo il gol di Sanchez in Inter-Juventus. Parole pesanti quelle del difensore, che ora rischia.

A cura di Marco Beltrami

Inter-Juventus sembrava destinata ai calci di rigore, e invece i 30 secondi finali dei tempi supplementari hanno permesso ai padroni di casa di conquistare la Supercoppa. Mentre il match-winner Sanchez festeggiava in campo con i compagni il gol vittoria, nella zona a ridosso delle due panchine esplodeva la rabbia di Bonucci. Il difensore che sarebbe dovuto entrare in campo, anche in vista della lotteria dei penalty, si è scagliato contro il segretario della squadra avversaria Mozzillo. Momenti concitati, per un finale di gara che potrebbe costargli molto caro.

Il centrale bianconero reduce da uno stop per problemi muscolari si preparava a fare il suo ingresso, e per questo stazionava già senza tuta a ridosso della linea. Massimiliano Allegri aveva deciso di puntare su di lui per un triplice motivo: far passare altri secondi preziosi, irrobustire la difesa e prepararsi in vista dei rigori con uno specialista. Proprio per questo a più riprese i componenti della panchina hanno urlato ai giocatori in campo di fare fallo tattico, per consentire l'interruzione del gioco e la sostituzione. Un piano fallito miseramente, alla luce dell'atteggiamento sconcertante e molle dei bianconeri negli ultimi 30 secondi di match, costato il gol che ha permesso all'Inter di alzare la Supercoppa.

Una doccia fredda per Bonucci carico dunque di nervosismo e frustrazione per non essere riuscito a garantire il suo contributo alla squadra, gelata proprio all'ultimo respiro. Ecco allora il corto circuito con i video di alcuni tifosi che hanno mostrato la rabbia del difensore della Juventus nei confronti di un componente della panchina avversaria. Il numero 19 bianconero si è scagliato con veemenza contro Cristiano Mozzillo, segretario del club milanese, mettendogli anche le mani addosso. Atteggiamento intimidatorio, con tanto di strattoni, colpo sul petto e indice puntato, nei confronti del nerazzurro, assai intimorito.

Solo l'intervento di Landucci, vice di Allegri, prima e dell'assistente arbitrale di riserva Longo poi, hanno impedito il peggio allontanando Bonucci. Quest'ultimo ha provato a spiegare all'ufficiale le sue ragioni, continuando poi ad inveire nei confronti di Mozzillo. Il tutto sotto gli occhi anche degli ispettori della Procura Federale, per una situazione dunque che lascia presagire la possibilità di un provvedimento disciplinare, squalifica compresa, nei confronti dello juventino. Tutto dipenderà dal referto del direttore di gara, sulla base dei suoi collaboratori, e sulla ricostruzione dell'accaduto, a partire anche dalle frasi urlate da Bonucci a Mozzillo.

Sono proprio queste che aiutano a capire quanto accaduto e i motivi della furia del giocatore della Juventus nei confronti dell'avversario. A scatenare la rabbia di Bonucci sarebbe stata l'esultanza del segretario generale dell'Inter forse un po' troppo plateale. Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, il nazionale azzurro avrebbe urlato: "Non mi esulti in faccia, che c****o fai? Ti ammazzo". La veemenza del difensore ha sorpreso e intimorito Mozzillo che avrebbe provato inutilmente a tranquillizzarlo dicendo: "Ma cosa fai?". Un raptus che potrebbe costarli molto caro.