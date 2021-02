C'è ottimismo nell'ambiente Atalanta sulle condizioni di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano è uscito nel corso del primo tempo della gara contro il Real Madrid di ieri sera a causa di un infortunio: il centravanti di Cali si è dovuti arrendere ad un problema muscolare ma dalle ultime notizie non si tratterebbe di una situazione grave. Secondo quanto ha riportato Sky Sport 24 l'ex punta di Napoli, Udinese e Sampdoria si sarebbe allenato a parte oggi perché dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura alla coscia sinistra, che dovrebbe tenerlo fuori dall'elenco dei convocati per un paio di match ma lo stop non dovrebbe essere lungo.

Zapata è stato sostituito dopo 30′ di gioco nella gara del Gewiss Stadium per un problema muscolare alla gamba sinistra e subito si era temuto il peggio: il colombiano ha una muscolatura importante e quando si ferma, di solito, non è per situazioni leggere. Le condizioni del calciatore verranno monitorate di giorno in giorno ma questo stop costringerà Duvan Zapata a saltare il prossimo impegno dei bergamaschi in campionato, previsto nel weekend in casa della Sampdoria, e molto probabilmente anche la sfida successiva nell'infrasettimanale contro il Crotone. Due match importanti per la corsa Champions League ma, probabilmente, alla Dea interessa riavere il suo puntero per la sfida di ritorno degli ottavi di finale a Valdebebas contro il Real di Zidane.

In merito alle condizioni del centravanti si era espresso anche Gian Piero Gasperini nel post-partita, quando il tecnico era sembrato piuttosto ottimista sulle condizioni del suo giocatore: "Forse ha evitato lo stiramento, si è fermato in tempo”. Chi sostituirà Zapata? Contro la Sampdoria potrebbero giocare Josip Ilicic e Matteo Pessina in appoggio a Luis Muriel ma non è da trascurare l'opzione Pasalic come incursore.