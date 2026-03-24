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Real Madrid nella bufera sull’infortunio di Mbappé: “Hanno esaminato il ginocchio sbagliato”

Dalla Francia accuse pesantissime allo staff medico del Real Madrid per una diagnosi errata all’infortunio di Kylian Mbappé: decisivo il secondo controllo effettuato a Parigi, che ha evitato l’operazione all’attaccante.
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A cura di Vito Lamorte
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Il Real Madrid avrebbe commesso un errore nella prima valutazione dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé. A far discutere è soprattutto il sospetto, circolato in ambienti vicini al giocatore, che lo staff medico del club spagnolo possa aver analizzato il ginocchio sbagliato, generando una diagnosi completamente errata: una situazione che avrebbe spinto l'attaccante francese a cercare rapidamente un secondo parere a Parigi.

A riportarlo inizialmente è stato il giornalista francese Daniel Riolo durante il programma After Foot su RMC, con una versione poi confermata anche dal giornalista spagnolo Miguel Ángel Díaz di Cope.

Il Real Madrid sbaglia diagnosi sul ginocchio di Mbappé

Secondo le ricostruzioni fatte nelle ultime ore, la diagnosi fornita dal Real Madrid non sarebbe stata corretta e avrebbe generato forte frustrazione nel giocatore: per questo motivo Mbappé ha deciso di rivolgersi ad uno specialista in Francia, il medico Bertrand Sonnery-Cottet, che avrebbe individuato il problema reale e impostato un percorso di recupero alternativo, evitando così un intervento chirurgico grazie a un programma mirato di rinforzo muscolare.

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Díaz ha aggiunto un dettaglio particolarmente clamoroso: nella valutazione iniziale sarebbe stato preso in esame il ginocchio sbagliato, concentrandosi su quello destro anziché su quello sinistro, effettivamente infortunato. Un errore che, se confermato, rappresenterebbe una svista estremamente grave.

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Riolo ha inoltre collegato l’episodio ai cambiamenti interni avvenuti nello staff medico del club, sottolineando come la gestione del caso Mbappé possa aver avuto un peso nelle decisioni prese dalla società. Secondo il giornalista francese si sarebbe trattato di una diagnosi “disastrosa”, con il rischio concreto di conseguenze molto più serie per il giocatore.

Lo stesso Kylian Mbappé ha raccontato di aver vissuto un periodo di incertezza, senza riuscire a comprendere l’origine del dolore. Solo dopo il viaggio a Parigi avrebbe trovato risposte chiare, dichiarando di sentirsi ora in pieno recupero e rassicurato dal percorso intrapreso.

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