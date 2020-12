Ieri sera si è chiusa la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. Tra le squadre italiane impegnate nell'attuale edizione della competizione per club più importante in Europa, solo la Juventus è già certa di un posto aritmetico ai prossimi ottavi di finale. Per Atalanta, Lazio ed Inter invece, sarà necessaria l'ultima gara del rispettivo raggruppamento per centrare l'obiettivo. Ma se per i nerazzurri e la Dea, sarà necessaria una grande prova di forza, per la squadra di Conte invece l'impresa sarà alquanto ardua.

Ma sta di fatto che nell'ultimo turno della fase a gironi, tutte e 4 le squadre italiane hanno un obiettivo da centrare. Anche i bianconeri di Andrea Pirlo, che dopo la qualificazione matematica agli ottavi, per bocca dello stesso tecnico della Juventus, vorranno provare a fare risultato a Barcellona, al ‘Camp Nou' per sperare di raggiungere il primo posto nel girone che sarebbe uno degli obiettivi primari del club di Agnelli. Ecco dunque la situazione attuale delle 4 squadre italiane a 90′ dal termine della fase a gironi di Champions League.

Atalanta e Inter a caccia di un'impresa

Gasperini probabilmente si immaginava già di dover arrivare all'ultima giornata della fase a gironi per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Certo non in questo modo. Il tecnico dell'Atalanta infatti pensava sicuramente che tra Liverpool e Midtjylland, avrebbe perso punti in casa dei Reds e non contro i danesi. E invece è stato proprio così. A questo punto, per Gomez e compagni, ci sarà di fronte l'Ajax all'Amsterdam Arena. Ai nerazzurri basterà non perdere per qualificarsi contro l'Ajax.

Anche solo il pareggio infatti, consentirebbe alla Dea di accedere agli ottavi. In casa di sconfitta sarebbero gli olandesi a qualificarsi. Per quanto riguarda l'Inter invece, la situazione è molto più complessa. I nerazzurri, reduci dal successo sul campo del Borussia M'Gladbach, dovranno vincere contro Shakhtar Donetsk e sperare che nell'altro incontro, tra Real Madrid e gli stessi tedeschi, non finisca in pareggio, poiché darebbe gli ottavi ai Blancos e allo stesso Borussia.

Lazio a un passo dagli ottavi, Juventus per il primato

La Lazio, con il pareggio sul campo del Borussia Dortmund, avvicina ulteriormente gli ottavi di finale, un obiettivo che in casa biancoceleste manca da diversi anni. Nell'ultimo turno, la Lazio, dovrà vedersela con il Bruges che si trova appena ad un punto di distacco dai biancocelesti. Simone Inzaghi ha due risultati su tre per centrare il traguardo tanto atteso, infatti Immobile e compagni, anche con un pareggio, accederanno agli ottavi di finale.

La Juventus ha invece centrato la qualificazione già nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League contro il Ferencvaros. Il successo contro la Dinamo Kiev però, regala la possibilità ai bianconeri, di giocarsi il primo posto al Camp Nou contro il Barcellona. Messi contro Cristiano Ronaldo per contendersi un primato nel girone che però vedrebbe in questo caso la Juventus a dover vincere in Catalogna con almeno tre gol di scarto per accadere agli ottavi. In caso di arrivo a pari punti, infatti, varrà l'esito degli scontri diretti: all'andata Juve-Barça è finita 0-2.