Lazio-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Lazio-Napoli è la partita della 18a giornata di Serie A che si gioca oggi alle 12:30. Diretta tv e streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Sarri e Conte.

Lazio–Napoli è la partita della 18ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 12:30 e sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN e DAZN 1, non è prevista messa in onda in co-esclusiva su Sky e NOW.

Allo stadio Olimpico ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per un match che vale molto sul piano della classifica: la squadra di Sarri (che sarà in panchina dopo l'intervento al cuore) va a caccia di punti per entrare in zona Europa; quella di Conte (che ha generato polemiche a distanza con Marotta dell'Inter rigettando il ruolo di favorita per lo scudetto) ne ha bisogno restare al passo di Inter e Milan nella lotta al vertice, tenendo a bada le ambizioni di Roma e Juve (entrambi vincenti contro Genoa e Pisa). In classifica la Lazio è ottava con 24 punti, il Napoli è terzo, dietro Inter e Milan, a quota 34. I partenopei hanno anche una gara da recuperare e non disputata in occasione della Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita: è quella col Parma che sarà giocata il 14 gennaio.

La sfida con gli azzurri è molto attesa da parte della Lazio, reduce da una settimana estremamente chiacchierata in seguito alle veementi proteste nei confronti della classe arbitrale dopo quanto accaduto con l'Udinese: il gol segnato da Davis (convalidato nonostante il tocco di braccio) ha alimentato discussioni sul concetto di immediatezza e sull'ambiguità nel regolamento nell'interpretazione del direttore di gara. Quanto alle formazioni, in attesa delle novità di mercato (Insigne, svincolato, sembra vicino ai biancocelesti), Sarri ritrova Basic, che ha scontato la squalifica, mentre Conte deve valutare le condizioni di Spinazzola.

Partita: Lazio-Napoli

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 4 gennaio 2026

Orario: 12:30

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZN

Competizione: 18ª giornata Serie A.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv: la diretta in chiaro

La diretta tv e in chiaro di Lazio-Napoli sarà visibile (ma solo per gli abbonati) su DAZN. La gara sarà trasmessa anche su DAZN 1, canale 214 di Sky (per gli utenti che hanno attivato il servizio). A raccontare il match in telecronaca ci saranno Andrea Marinozzi e Dario Marcolin (per il commento tecnico).

Lazio-Napoli, dove vederla in streaming: l'orario

Il fischio d'inizio di Lazio-Napoli è alle 12:30. Si potrà assistere all'incontro anche in diretta streaming ma sempre e solo su DAZN. Come? Attraverso la app o, ancora, utilizzando dispositivi quali Chromecast, PlayStation, Xbox, TIMVISION box per adattare il segnale alla TV.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per l'incontro con il Napoli la Lazio recupera due pedine importanti a centrocampo, si tratta di Basic e Guendouzi. Azzurri verso la conferma della formazione che ha vinto a Udine, con Hojlund in grande spolvero. Di seguito le scelte di formazione:

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.