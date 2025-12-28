La Lazio scrive alla Lega Serie A dopo il tocco di mano di Davis: chiede due interventi urgenti

La Lazio ha inviato una PEC alla Lega dopo il gol di Davis viziato da un tocco di braccio che ha fatto scattare la polemica: non sono soddisfatti della spiegazione.

La Lazio si è chiusa dietro un serratissimo silenzio stampa dopo il pareggio contro l'Udinese a causa del gol del pareggio dei friulani segnato al 95′ e viziato da un tocco di mano di Davis: secondo l'interpretazione del VAR l'azione sarebbe regolare, ma per i biancocelesti qualcosa non torna, per questo hanno inviato una PEC alla LEGA Serie A chiedendo un intervento urgente per chiarire la situazione ed evitare che si ripresenti in futuro.

All'interno del regolamento non esiste una discriminante per spiegare questa casistica, dato che il concetto di "immediatezza" non è quantificato con un numero di secondi ed esiste un'ambiguità che crea inevitabilmente grandi polemiche. Per questo la società capitolina ha deciso di scrivere ai vertici del campionato per cercare una soluzione e ricevere delle spiegazioni per quanto successo nell'ultima partita.

Cosa chiede la Lazio dopo la partita contro l'Udinese

Il risultato di Udinese-Lazio è stato clamoroso e ha creato grandi polemiche per il tocco di braccio di Davis sul gol che ha fissato la partita sull'1-1. al 95′. I biancocelesti sono infuriati e hanno deciso di non parlare con la stampa, ma si sono rivolti alla Lega Serie A inviando una PEC in cui si chiede un chiarimento su quanto accaduto in campo: vogliono spiegazioni urgenti e ufficiali sul perché sia stata convalidata la rete, dato che il regolamento non basta a soddisfare questa richiesta frutto dell'interpretazione di arbitro e VAR.

Inoltre Lotito ha affermato che tali episodi mettono a rischio la regolarità del campionato e non dovrebbero più verificarsi. Per questo motivo la Lazio ha chiesto alla Lega di ricostruire i criteri utilizzati dagli arbitri per uniformare il giudizio e non lasciare spazio a interpretazioni e ambiguità che alimentano soltanto le polemiche, definendo le misure attuali come poco trasparenti.