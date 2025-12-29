Serie A
Maurizio Sarri operato al cuore dopo una fibrillazione atriale: come sta l’allenatore della Lazio

Sarri è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata per sottoporsi a un’operazione chirurgica al cuore: intervento perfettamente riuscito, quando tornerà in panchina.
A cura di Ada Cotugno
Maurizio Sarri è stato ricoverato oggi al Policlinico Tor Vergata per sottoporsi a un intervento: all'allenatore della Lazio è stato riscontrato un problema di fibrillazione atriale e per questo, assieme ai medici che lo seguono, ha deciso di sottoporsi oggi all'operazione chirurgica di ablazione transcatetere con tecnologia PFA, effettuata dal professor Andrea Natale.

La società biancoceleste lo ha comunicato con una nota ufficiale, rassicurando i tifosi sulle condizioni di salute del tecnico. L'intervento, al quale era presente anche il Medico Sociale della squadra Italo Leo, è perfettamente riuscito e Sarri potrebbe tornare in panchina già per la prossima partita contro il Napoli in programma domenica alle ore 12:30.

Come sta Sarri dopo l'operazione

Si trattava di un intervento al cuore programmato da diverso tempo che si è svolto oggi al Policlinico Tor Vergata: l'allenatore è stato operato dall'équipe del professor Natale e, come confermato dalla Lazio con un comunicato ufficiale, sta bene ed è in ripresa. A Sarri era stata riscontrata la fibrillazione atriale e insieme allo staff medico biancoceleste ha deciso di optare per l'operazione chirurgica per risolvere il suo problema. Dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nelle prossime ore, poi dovrà restare in convalescenza per qualche giorno per guarire del tutto.

In sua assenza i biancocelesti si alleneranno a Formello con il suo vice Marco Ianni, al quale toccherà preparare le squadra in vista della partita di domenica contro il Napoli dove intanto potrebbe rientrare anche Sarri. Il suo ritorno all'attività è previsto non prima di venerdì e dunque avrà la possibilità soltanto di limare gli ultimi dettagli con i suoi giocatori prima di una partita importante e per lui molto sentita. Lo scontro con il passato però dovrà attendere perché prima di ogni cosa dovrà rimettersi in sesto dopo l'operazione al cuore.

