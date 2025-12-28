Conte frena l’entusiasmo del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese: “Non siamo ancora pronti”

Il Napoli fa calare il sipario sul 2025 con la vittoria contro la Cremonese, il primo impegno dopo la vittoria della Supercoppa a Riad: in campionato l'ultimo ricordo era l'inciampo contro l'Udinese, cancellato da un 2-0 arrivato grazie a uno strepitoso Hojlund e alla sua doppietta. L'anno si chiude nel modo migliore ma Antonio Conte non si lascia andare ai festeggiamenti, anche se la sua squadra è seconda in classifica a un punto dal Milan.

Nel post partita di DAZN l'allenatore azzurro ha fatto i complimenti a tutti i suoi giocatori, a cominciare proprio dall'attaccante danese che oggi è stato protagonista assoluto. Ha mostrato l'orgoglio di essere uscito indenne da un periodo difficile, contrassegnato dai tanti infortuni, ma frena quando si parla della crescita del Napoli che per lui continua a non essere pronto.

Conte fa il punto sul 2025 del Napoli

Conte manda un messaggio al Napoli

La lotta al titolo è pienamente aperta e gli azzurri possono godersi un finale di 2025 memorabile: era dall'epoca di Maradona che non vincevano due trofei in un anno solare e ci sono riusciti grazie alla doppietta Scudetto-Supercoppa che ha incorniciato una stagione da grande squadra. Conte però non è soddisfatto e pensa che ci siano diverse cose da migliorare: "È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre".

Per l'allenatore azzurro ogni trionfo di un'altra squadra resta ancora un'impresa, anche quella del suo Napoli che sta lottando per portare a casa il secondo Scudetto consecutivo. Nonostante i risultati non vede ancora una rosa in grado di comandare in Italia: "Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".