Quando si giocano i recuperi di Napoli, Milan, Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa

Le partite della 16ª giornata di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna si recuperano a gennaio. Già fissati le date e gli orari degli incontri che rendono durissimo il calendario.

Inter, Milan, Napoli e Bologna recuperano a gennaio 2026 le partite della 16ª giornata di Serie A che saltano a causa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, iniziata il 18 dicembre, che si concluderà il 22 con la finale Napoli-Bologna. Le date e gli orari stabiliti e cerchiati in rosso sono due: mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, alle 18:30 oppure alle 20:45. Servirà attendere un mese per vedere la griglia dei risultati completi e la classifica aggiornata.

Il calendario dei recuperi della 16ª giornata

14 gennaio, ore 18:30 – Napoli-Parma

14 gennaio, ore 20:45 – Inter-Lecce

15 gennaio, ore 18:30 – Verona-Bologna

15 gennaio, ore 20:45 – Como-Milan.

Gennaio senza sosta per Inter, Napoli e Bologna

Un mese di gennaio senza sosta. Basta dare un'occhiata alla scansione temporale degli incontri per comprendere quanto sarà stressante il prossimo mese sotto il profilo agonistico in particolare per le squadre che giocano (anche) le Coppe. Inter e Napoli in Champions, Bologna in Europa League si ritrovano con l'agenda di incontri ingolfata d'impegni, non c'è possibilità di gestire diversamente gli incastri e devono fare fronte (in particolare gli azzurri) anche all'emergenza infortuni.

Conti alla mano, andranno in campo in media ogni 3 giorni nel periodo compreso tra i 4 e il 28/29 gennaio e pochi giorni dopo – ai primi di febbraio – lo saranno di nuovo per ulteriori sfide di campionato. Un calendario durissimo e reso ancora più insidiosa per la variabile della condizione fisica. In buona sostanza, vince veramente chi riesce a resistere… ovvero, almeno a non perdere punti (o troppi punti) per strada.

Il Milan, che è fuori dagli impegni continentali per club, sta messo leggermente meglio e per questo ha una chance in più per dare tutto in campionato con l'obiettivo dichiarato di piazzarsi tra le prime quattro e quello, nemmeno tanto recondito, di lottare per lo scudetto.