I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa

La Juventus batte il Pisa e si prende tre punti d’oro in trasferta. Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz.

La Juventus batte il Pisa e si prende tre punti d'oro in trasferta. Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. Spalletti la decide anche con i cambi. In tal senso è stato fondamentale l'ingresso in campo di Zhegrova capace di accendere l'azione offensiva dei bianconeri che anche grazie al kosovaro sono riusciti a battere la squadra di Gilardino.

Poche emozioni nel primo tempo tra Pisa e Juventus

Il primo tempo all'Arena Garibaldi non offre grossi spunti da entrambe le parti. Se vogliamo la partita si accende nel finale con la traversa colpita da Moreo il quale indirizza al meglio dall'angolo un pallone che di testa si stampa sulla parte alta della porta difesa da Di Gregorio. La Juventus però dal canto suo è riuscita a non concedere troppo costruendo anche buone azioni offensive orchestrate dal solito Yildiz capace di sfiorare il gol con un destro a giro finito alto ma anche con Koopmeiners chiuso al meglio da Canestrelli sul più bello.

I bianconeri spingono sull'acceleratore ma la difesa del Pisa è stretta bene dietro, ordinata e mai scomposta. E così la squadra di Spalletti prova a cambiare qualcosa accentrando Yildiz ma il risultato e soprattutto il gol non arriva. Il Pisa a quel punto ci prova soprattutto in ripartenza sfruttando qualche palla persa dall'attacco bianconeri ma Bremer e compagni fanno buona guardia e così il primo tempo si chiude col punteggio di 0-0 senza troppe emozioni.

L’esultanza di Kalulu al gol.

La Juventus la vince nel secondo tempo con i gol di Kalulu e Yildiz

Nel secondo tempo il Pisa cerca di rendersi subito pericoloso con la punizione di Angori deviata in angolo da Kalulu con la testa. La Juventus reagisce con la conclusione da fuori di Thuram che va alta. Insomma, partita tatticamente ancora bloccata per i primi 10 minuti di gioco. Locatelli ci prova da fuori area con una conclusione e il Pisa va vicino al gol con il palo di Tramoni! Cross di Leris dalla destra, tutto solo il numero 10 del Pisa colpisce di testa con il pallone che si stampa sul legno alla sinistra di Di Gregorio. L'arbitro poi fischia fuorigioco di Toure.

Spalletti allora cambia qualcosa e mette dentro Zhegrova e David per Locatelli e Openda. I bianconeri diventano più pericolosi e prendono il palo con la conclusione di Kelly dalla distanza. Ma il gol era nell'aria e arriva con Kalulu. Zhegrova da destra serve sulla sovrapposizione McKennie che mette palla al centro dell'area di rigore. Calabresi nel tentativo di anticipare Kalulu fa carambolare la palla proprio sul difensore della Juve che mette in rete. Gilardino mette in campo anche Buffon per tentare il tutto per tutto. Nel finale però in contropiede la Juventus fa anche il gol dello 0-2 con Yildiz.