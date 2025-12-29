Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico

La Roma domina e chiude in bellezza il 2025: Genoa battuto con un netto 3-1 già deciso nel primo tempo. Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico.

La Roma domina e chiude in bellezza il 2025: Genoa battuto con un netto 3-1 già deciso nel primo tempo. Le reti di Soulé, Koné e Ferguson permettono ai giallorossi di Gasperini di superare la Juventus e di portarsi al 4° posto in classifica. Ritorno amaro per Daniele De Rossi allo stadio Olimpico.

La Magica tiene in mano i ritmi del match e nella prima parte di gara riesce a sfruttare alcuni errori individuali dei calciatori del Genoa per mettere al sicuro il risultato: dopo la sconfitta in casa della Juve, i giallorossi tornano a correre e si riportano a ridosso delle primissime della classe. Per il Grifone terza sconfitta consecutiva.

La Roma domina e chiude in bellezza il 2025: 3-1 al Genoa

Avvio travolgente della Roma, che capitalizza una sbavatura della retroguardia del Genoa e sblocca il risultato con Soulé. Poco dopo Koné colpisce ancora, finalizzando l’assist di Ferguson, e prima dell’intervallo è lo stesso attaccante giallorosso a completare l’opera firmando il 3-0. Dominio totale dei giallorossi, che vanno vicini anche al quarto gol (annullato a Koné per fallo su Sommariva).

Nel finale è arrivata la rete dell'orgoglio del Genoa con Ekhator ma è troppo tardi per riaprire i giochi: la squadra di Gasperini è sempre stata in controllo e non ha mai dato segnali di ‘cedimento' mentale nel corso del match.

Roma-Genoa, il tabellino

RETI: Soulè 14′, Koné 19′, Ferguson 31′, Ekhator 87′.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (74′ Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (74′ Pisilli), Wesley (85′ Rensch); Soulé (56′ El Shaarawy), Dybala; Ferguson (85′ Dovbyk). Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Otoa, Ostigard (59′ Marcandalli), Vasquez; Norton Cuffy, Malinovskyi (59′ Fini), Frendrup (79′ Masini), Ellertsson, Martin; Vitinha (72′ Ekhator), Ekuban (59′ Colombo). Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Marco Di Bello.