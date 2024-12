video suggerito

Lazio-Inter in chiaro, dove vederla in TV e streaming gratis su Dazn: probabili formazioni Lazio-Inter è il big match della 16a giornata di campionato di Serie A: fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Le probabili formazioni di Baroni e Inzaghi. Scontro in vetta alla classifica che si potrà vedere gratis sia in TV che in live streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Lazio e Inter si sfidano nel big match della 16a giornata di campionato della Serie A 2024-2025. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, con diretta in esclusiva e in chiaro sia in TV che in live streaming su DAZN. La supersfida tra biancocelesti e nerazzurri fa parte del pacchetto ‘Try and buy', che la Lega ha stabilito quando ha ceduto i diritti per le prossime cinque stagioni e ha un tetto massimo di due milioni di utenti.

La squadra campione d'Italia in carica deve riscattare la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, la prima nel cammino europeo del 2024-25, e vuole proseguire il cammino in campionato per restare attaccata al treno di testa (in attesa del recupero con la Fiorentina) dopo la buona prova col Parma. La Lazio scende in campo per il secondo big match di fila dopo aver battuto il Napoli a domicilio nell'ultimo turno campionato e la super vittoria di Amsterdam contro l'Ajaxin Europa League.

Partita: Lazio-Inter

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: lunedì 16 dicembre 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Campionato Serie A, 16a giornata

A che ora e dove vedere Lazio-Inter in chiaro su Dazn

Lazio-Inter, big match della 16a giornata che si gioca allo stadio Olimpico alle 20:45 del Monday Night e si potrà vedere in chiaro su DAZN senza abbonamento. La supersfida si potrà seguire gratuitamente collegandosi sul sito di DAZN e basterà inserire il proprio indirizzo mail, tanto da pc che da smartphone che da tv, per registrarsi. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Andrea Stramaccioni.

Lazio-Inter, come vederla in diretta streaming gratis

Anche per lo streaming l'esclusiva è solamente via DAZN, attraverso l'app dedicata, con ampio pre e post partita in diretta dallo stadio Olimpico.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Inter

Baroni non avrà Castellanos, squalificato, e punterà su Noslin unico riferimento offensivo con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto. Inzaghi con il tandem offensivo titolare, Lautaro-Thuram, e in mediana rientrano Barella e Mkhitaryan con Calhanoglu.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.