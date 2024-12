Perché Lazio-Inter sarà in chiaro in TV ma non per tutti: chi potrà vederla gratis

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Lunedì sera, 16 dicembre, alle 20:45 la partita che si disputa all'Olimpico tra Lazio e Inter potrà essere vista da tutti – fino ad un tetto massimo di 2 milioni di utenti collegati – senza costi aggiuntivi e pagamenti ulteriori sulla piattaforma di DAZN che detiene i diritti in esclusiva del match e di tutte le altre partite di Serie A. Il posticipo della 16a giornata di campionato rientra infatti nell'accordo di DAZN con la Lega denominato come pacchetto "Try and Buy" di cui solo qualche settimana fa aveva fatto parte il match Milan-Napoli.

Dunque, tutti gli appassionati di calcio potranno assistere in diretta al big match di lunedì sera tra l'Inter campione d'Italia che è ospite della Lazio delle meraviglie di Baroni. Il tutto senza costi aggiuntivi perché la gara sarà trasmessa in chiaro, rientrando nel pacchetto promozionale "Try and Buy" dov'è stata prevista la trasmissione di un numero limitato di partite di Serie A, fino a un massimo di 5 partite su 380, totalmente gratuite, per ogni stagione. La telecronaca della sfida sarà a cura di Pierluigi Pardo, supportato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lazio-Inter in chiaro su DAZN, come vederla e a che ora si gioca

Per poter usufruire dell'iniziata gratuita di DZN per Lazio-Inter, bisogna registrarsi a DAZN e per farlo non c'è da sostenere alcun costo. Una volta andati sulla home della piattaforma si deve selezionare la finestra dell'evento in programma (in questo caso Lazio-Inter) in home page e poi inserire il proprio indirizzo mail per vedere senza abbonamento, attraverso il telefonino oppure la Smart Tv, la diretta della partita e tutto quanto fa parte dei servizi dedicati. Il servizio, senza costi, permetterà ad un massimo di 2 milioni di utenti di potersi contemporaneamente collegare e assistere alla gara.

Le parole di Lotito e Marotta per Lazio-Inter in chiaro su DAZN

Prima di Lazio-Inter in chiaro su DAZN ha parlato il presidente dei capitolini, Claudio Lotito: "DAZN ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio. Trasmettere gratuitamente su DAZN un big match di Serie A così importante, vista anche l’attuale classifica, dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili e promuovere un calcio ancora più vicino e condiviso".

Oltre al patron laziale è intervenuto anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: "La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l’Inter Campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati".