Lazio strepitosa ad Amsterdam, stende l'Ajax e vola al primo posto della classifica di Europa League La Lazio trionfa anche in casa dell'Ajax per 3-1: il cammino in Europa League è quasi perfetto, gli ottavi di finale sono praticamente archiviati.

A cura di Ada Cotugno

I tifosi non potevano sperare in una Lazio più bella di così in casa dell'Ajax, in una partita fondamentale per il cammino in Europa League e che fuori dal campo era già cominciata da qualche settimana. I divieti diramati dal Comune di Amsterdam verso i tifosi biancocelesti avevano acceso la sfida che in campo a dire il vero è sempre stata sbilanciata sempre dalla parte degli italiani, bravi a non perdere la bussola neanche quando la situazione era in bilico. Il 3-1 finale certifica l'ottimo lavoro di Baroni che ora può guardare tutti dall'alto: la Lazio è prima in classifica e ha un piede e mezzo negli ottavi di finale.

Botta e risposta nel primo tempo

Il vantaggio dei biancocelesti è praticamente immediato: al 12′ Tchaouna approfitta di un assist di Castellanos per fare un taglio perfetto in area e portare la sua squadra in avanti con un lampo improvviso. L'Ajax si accende e si divora subito ila rete del pareggio per due volte nel giro di tre minuti, ma gli olandesi ormai hanno ingranato la marcia e cominciano a essere pericolosi. La Lazio si difende come può ma all'inizio del secondo tempo crolla: al 47′ Traoré sugli sviluppi di un calcio di punizione riesce a segnare la rete del pareggio, senza sapere di aver innescato completamente gli avversari.

La Lazio si rialza e va a vincere

Cinque minuti dopo il pareggio dell'Ajax la Lazio decide di salire in cattedra e di ingranare la sua marcia. Comincia con il nuovo vantaggio di Dele-Bashiru che di destro manda il pallone in rete. Serve però l'ausilio della goal line technology per convalidare la rete dopo l'intervento di Pasveer che aveva quasi fermato l'occasione sulla linea di porta. Il vantaggio è assegnato e i biancocelesti giocano con un passo diverso, anche se non si risparmiano qualche rischio come il retropassaggio horror di petto di Pellegrini che sfiora la frittata.

La ciliegina sulla torna arriva al 77′, quando il solito Pedro decide di calciare in porta dai 20 metri su suggerimento di tacco di Dele-Bashiru e di incastonare così il gol del 3-1. La partita è virtualmente chiusa anche se l'Ajax continua a spingere e viene fermato solo da Mandas che fa una parata miracolosa su Akpom, ma alla fine con qualche brivido la Lazio riesce a mettere in cassaforte la vittoria e il primo posto in classifica.