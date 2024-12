video suggerito

La Lazio a Napoli vince sempre, decide un gran gol di Isaksen: Atalanta solitaria al comando Per la terza stagione consecutiva la Lazio vince al Maradona, Napoli battuto 1-0. Decide un gol di Isaksen. La Lazio aggancia Inter e Fiorentina al terzo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio batte ancora il Napoli. Dopo aver vinto in Coppa Italia, i biancocelesti hanno sconfitto 1-0 i partenopei anche in campionato. L'incontro del Maradona è stato deciso da un gol di Isaksen. Per la Lazio è la terza vittoria consecutiva al Maradona, terza sconfitta in campionato per Conte, che resta così alle spalle dell'Atalanta.

Occasioni per Isaksen e Kvaratskhelia

Di lotta e di governo, anzi, più di lotta che di governo Napoli e Lazio, sotto una pioggia incessante, che danno vita a un primo tempo molto intenso, ma con pochissimi tiri in porta. McTominay dopo poco ci prova, Provedel c'è. Poi tanta bagarre a metà campo prima di una decina di minuti di predominio laziale con Isaksen che calcia dalla distanza e impegna Meret. Il Napoli si riprende le redini dell'incontro e gioca pure bene, ma va a sbattere totalmente sulla Lazio, messa benissimo in campo. Kvaratskhelia nel recupero calcia una punizione stupenda, che esce di un soffio. All'intervallo è 0-0.

Traversa di Dele-Bashiru, palo di Anguissa

Quando inizia la ripresa si lotta sempre più e i cartellini continuano a fioccare. Dele-Bashiru in modo prepotente taglia il campo in due e calcia dalla distanza, il pallone si stampa sulla traversa che trema a lungo. Dopo un'ora di gioco abbandona Romagnoli, fermato da un problema fisico. Entra Patric. Giallo pure per Castellanos, era diffidato e salterà l'Inter. Prima dell'uscita di Dia e Castellanos per Noslin e Pedro, il Napoli colpisce un palo con Anguissa che di testa anticipa tutti e sfiora il gol del vantaggio.

Gol meraviglioso di Isaksen

Neres prende il posto di Politano. Il brasiliano prova ad accendere il Napoli, ma perde un pallone delittuoso nell'area della Lazio, che riparte in modo rapido e impeccabile e passa al 79′ gol Isaksen che riceve, sterza e con un tiro strepitoso mette il pallone nell'angolino. Niente da fare per Meret, è 1-0 Lazio. Conte manda in campo Raspadori e Gilmour. Cambia poco, il forcing c'è, ma tiri verso la porta di Provedel no. La Lazio vince 1-0 e sale a quota 31 punti, come Inter e Fiorentina. Il Napoli è fermo a 32. Davanti c'è l'Atalanta a quota 34.