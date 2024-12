video suggerito

Inter beffata a Leverkusen, il Bayer segna al 90′: prima sconfitta in Champions per i nerazzurri L'Inter cade a Leverkusen. Il Bayer vince 1-0 grazie a un gol del francese Mukiele al 90′. Per Inzaghi è la prima sconfitta stagionale in Champions League.

A cura di Alessio Morra

L'Inter perde la prima partita stagionale in Champions League. A Leverkusen il Bayer si impone di misura, l'1-0 è stato firmato da Mukiele. Un risultato beffardo per i nerazzurri che sono stati perfetti nella fase difensiva fino al 90′ quando il difensore francese ha insaccato.

Poche emozioni nel primo tempo

I campioni di Germania contro i campioni d'Italia. Sfida con i tre quarti di nobiltà a Leverkusen dove la squadra di casa parte bene e ha subito una grande occasione con Tella. L'Inter poi si sistema e non lascia praticamente più spazi al Bayer, che fa la partita. Calhanoglu è un grande direttore d'orchestra. La mancanza di Lautaro in avanti si sente, l'argentino è in panchina con Dimarco e Barella. Xhaka e Wirtz ci provano, ma non creano reali problemi a Sommer. All'intervallo è 0-0.

Inzaghi manda in campo i big

Nel secondo tempo il copione è lo stesso, ma l'Inter si schiaccia sempre più. Ma è una scelta consapevole. Perché la squadra di Inzaghi difende benissimo e concede spazio al Leverkusen, che però non riesce mai ad arrivare fino al cuore dell'area di rigore. Inzaghi manda in campo Dimarco al posto di Carlos Augusto Poi Lautaro, Barella e Asllani. Il Bayer perde la sua forza, Tah ci prova da lontanissimo. Le emozioni continuano a latitare, l'Inter si vede poco in fase offensiva, rischia quando c'è un disimpegno ballerino, de Vrij è determinante.

Decide un gol di Mukiele

Si arriva quasi stancamente al 90′, quando improvvisamente segna il Bayer Leverkusen con Mukiele. Wirtz salta Barella e mette in mezzo, ci sono due rimpalli, il pallone termina a Mukiele che da buona posizione non può sbagliare. Primo gol incassato in questa Champions League dall'Inter, e prima sconfitta per Inzaghi che resta saldamente nelle prime posizioni.