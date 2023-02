Lautaro è una furia in panchina: “Vai alla Juventus ca**o”. I compagni devono trattenerlo Lautaro Martinez protagonista di uno sfogo in panchina al momento della sostituzione nell’Inter. Con chi ce l’aveva l’attaccante argentino? Tra i tifosi spopola una versione.

A cura di Marco Beltrami

Lautaro Martinez è il protagonista di un video che ha fatto capolino sui social nelle ultime ore, all'indomani del prezioso successo dell'Inter sull'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Le immagini immortalano la furia del calciatore argentino che sta vivendo un momento di forma importante, con la doppietta alla Cremonese e l'assist vincente a Darmian con la Dea. Cosa è successo nel dettaglio e con chi ce l'aveva il "toro" della formazione nerazzurra?

Tutto accade al momento della sostituzione, quando l'attaccante argentino lascia il campo per consentire l'ingresso del connazionale Correa. Lautaro Martinez molto arrabbiato, inizia a lamentarsi di qualcosa, mentre dagli spalti arrivano dei fischi. Il bomber dopo aver ricevuto il buffetto di Simone Inzaghi, sembra dire qualcosa al quarto uomo, prima di essere allontanato proprio dal tecnico che vuole evitargli dei guai. Mentre torna in panchina il classe 1997 ex Racing continua a borbottare, e nei momenti concitati si sentono anche parole blasfeme in sottofondo.

Lautaro durante Inter–Atalanta

Nel prendere posto vicino ai suoi compagni, Lautaro protesta cercando anche il sostegno degli altri panchinari che provano a raffreddare gli animi. Mentre qualcuno lo invita a calmarsi, in primis il compagno di reparto Lukaku che lo abbraccia, ecco un nuovo sfogo più vicino all'autore del video. Ci sono varie interpretazioni a questo punto del suo labiale, e di conseguenza dei destinatari dei suoi strali. Se qualcuno ha pensato che il giocatore si stesse arrabbiando con i tifosi per i fischi (probabilmente destinati a Correa dopo le ultime prove non brillanti), con alcuni suoi compagni o con Inzaghi per i cambi, la versione più gettonata è stata quella di un'arrabbiatura contro l'arbitro reo di essere troppo severo nei confronti dei padroni di casa.

A Lautaro Martinez non sarebbe dunque piaciuta insomma la direzione di gara e i troppi fischi contro l'Inter. Proprio per questo ha deciso di far sentire la sua voce con il quarto uomo, lamentandosi prima a tu per tu con l'ufficiale e poi a distanza. L'interpretazione del labiale in questo senso è "Fischiano tutto qua a San Siro", con tanto di invito-sfottò particolare per l'arbitro: "Vai alla Juventus ca**o". Tantissimi sostenitori dell'Inter su Twitter, anche alla luce della rivalità con i bianconeri, hanno sposato questa interpretazione, condividendo il video a sostegno della loro tesi.