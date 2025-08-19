L’Atalanta ha deciso la dura punizione per Lookman dopo la clamorosa scomparsa in nome dell’Inter

Linea dura e intransigente quella del Presidente Percassi e dell'Atalanta nei confronti di Ademola Lookman che si è ripresentato a Zingonia ma non è sfuggito alla scelta societaria di punirlo per quanto sta avvenendo sul fronte del calciomercato: l'attaccante nigeriano è stato relegato ad allenarsi fino alla conclusione della attuale sessione, da solo, isolato dal resto della squadra agli ordini di Juric. Il giocatore sarà anche multato e per tutti i giorni di assenza ingiustificata, gli verrà decurtata la percentuale relativa dello stipendio. In attesa di capire cosa accadrà sul fronte delle trattative dove alla finestra resta sempre l'Inter, in attesa di avere dall'Atalanta il prezzo ufficiale di partenza per l'eventuale acquisto, visto che fino ad oggi ogni offerta presentata è stata ritenuta incongruente dal club bergamasco.

Lookman rientra a Zingonia: l'Atalanta adotta la tolleranza zero

La miniserie estiva dal titolo "Ademola Lookman" entra nella seconda stagione. Dopo la "fuga" lontano da Bergamo e il tentativo di forzare la mano al club orobico di fronte al pressing dell'Inter, ora l'attaccante a fatto metà dietrofront ritornando sui propri passi e ripresentandosi a Zingonia dove il resto della squadra sta preparando la nuova stagione. Un tentativo che poteva apparire come un riavvicinamento tra le parti, in cerca di una soluzione che potesse soddisfare tutti ma che invece ha rivelato la linea dura e intransigente della società che non ha alcuna intenzione di rivedere il proprio comportamento.

L'Atalanta punisce Lookman: allenamento solitario e decurtazione stipendio

Ademola Lookman si è ripresentato nella giornata di martedì 19 agosto al cospetto dei suoi compagni a Zingonia, ma il benvenuto non c'è stato, anzi. Dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, lontano da Bergamo e trascorsa tra il Portogallo e Londra nel tentativo di forzare la sua cessione all'Inter, l'attaccante nigeriano ha fatto rientro nel quartier generale della Dea. Ma la realtà con cui si è confrontato non ha lasciato spazio a eventuali interpretazioni su ciò che – per l'Atalanta – accadrà: la società di Percassi ha deciso di punire il giocatore. Lookman si allenerà a tempo indeterminato da solo, secondo quanto anticipato da Sky Sport, con un preparatore personale messo a disposizione dal club fino alla chiusura del mercato. L'attaccante verrà anche multato e gli verrà decurtato lo stipendio per tutti i giorni di assenza.

Dove può andare Lookman: non solo Inter, c'è la Premier

Una situazione che potrà cambiare solamente in un caso: se nel frattempo arriveranno offerte ritenute adeguate dall'Atalanta per la sua partenza, il 27enne nigeriano potrà lasciare Zingonia e trasferirsi. All'Inter? Non è più scontato come nelle passate settimane: Lookman ha estimatori all'estero, soprattutto in Premier League, ed è quindi possibile che l'Atalanta ascolti molto volentieri eventuali proposte economicamente vantaggiose provenienti dall'estero.