L’Atalanta di Palladino ritrova la vittoria anche in campionato: Cagliari battuto con la doppietta Scamacca

Raffaele Palladino può finalmente raccogliere segnali concreti anche in campionato. L'Atalanta supera il Cagliari per 2-1 nella gara casalinga valida per la 15ª giornata di Serie A 2025-2026, ritrovando quei tre punti che mancavano dopo un avvio di stagione complicato. A decidere il match è una doppietta di Gianluca Scamacca, centravanti ritrovato e simbolo della reazione nerazzurra e del nuovo corso tecnico della Dea.

L'Atalanta parte forte, con un atteggiamento aggressivo e una manovra più fluida rispetto alle ultime uscite. Il pressing alto mette subito in difficoltà il Cagliari e il vantaggio arriva nei primi minuti: l'azione nasce da sinistra, il pallone arriva in area e Scamacca è il più rapido a farsi trovare pronto per l'1-0. I bergamaschi insistono, sfiorano il raddoppio più volte e costruiscono soprattutto con continuità sugli esterni, ma senza riuscire a chiudere la partita.

Il Cagliari, pur soffrendo, resta agganciato al match e nella ripresa cambia volto. La squadra di Pisacane alza il baricentro e trova il pareggio con Gaetano, bravo a sfruttare una giocata rapida e a battere Carnesecchi. È il momento che rischia di far riaffiorare le fragilità viste a inizio stagione, quando l'Atalanta aveva spesso pagato caro il primo passaggio a vuoto.

Questa volta, però, la risposta è immediata. Palladino rimescola le carte, la Dea torna a spingere con convinzione e aumenta il peso offensivo. La pressione produce l'episodio decisivo: Scamacca lotta in area, insiste sul pallone e riesce a trovare il varco giusto e con molta fortuna e un tocco sporco (con il pallone che gli sbatte sull'altro piede) sigla il 2-1, facendo esplodere il Gewiss Stadium. Nel finale l'Atalanta controlla, sfiora anche il tris e porta a casa una vittoria fondamentale.

Tre punti che permettono ai nerazzurri di risalire la classifica e di lasciarsi alle spalle le difficoltà dell'avvio sotto la gestione Juric. Per il Cagliari, invece, resta una prova generosa ma senza premio, che conferma una stagione ancora in salita.

Per Palladino è una conferma importante: l'Atalanta ritrova solidità, spirito e soprattutto risultati. E con Scamacca di nuovo al centro del progetto, il cambio di rotta in Serie A sembra finalmente avviato.