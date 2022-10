Lancio di monetine contro Guardiola, che sfida il pubblico di Liverpool: “Questo è Anfield” Il tecnico del Manchester City nel corso del match con il Liverpool è stato bersagliato dai tifosi avversari che gli hanno lanciato decine di monetine. In un momento forse di rabbia Guardiola ha sfidato il pubblico.

A cura di Alessio Morra

Una domenica da cancellare totalmente per Pep Guardiola. Il City ha perso la prima partita stagionale, è finito ko a Liverpool e ora si trova con quattro punti di ritardo dall'Arsenal, che veleggia e ora non è più una sorpresa. Ma non è solo il risultato finale a far dispiacere il tecnico catalano, che è stato oggetto di un lancio di monetine e che si è lamentato anche per l'arbitraggio.

Liverpool-Manchester City nelle ultime quattro stagioni è stata la sfida che ha avuto in palio il titolo, tante partite splendide hanno disputato le squadre di Klopp e Guardiola, che si conoscono a menadito. Lo spettacolo non è stato estremo ad Anfield Road dove i padroni di casa si sono imposti di misura, con un gol che passerà alla storia. Perché un rilancio di Alisson ha colto di sorpresa la difesa del City. Salah fa un grande aggancio, entra in area e non sbaglia, è l'1-0 che deciderà l'incontro.

Guardiola furibondo durante Liverpool–Manchester City.

La partita è stata molto calda, oltre che tattica. Guardiola durante l'incontro si è inviperito con il pubblico che a un certo punto gli ha tirato decine di monetine. Pep si è davvero infuriato, le ha sentite, le ha viste e in modo provocatorio ha invitato quei tifosi a tirarne ancora. E dopo la partita il tecnico catalano ha rincarato la dose con BBC Sport: "I tifosi hanno provato a lanciarmi monete e oggetti, ma non mi hanno toccato. Forse la prossima volta andrà meglio". Sempre nel post-partita, Klopp si è scusato e ha bacchettato i tifosi di casa che non si sono comportati bene.

Ma Guardiola si è anche piuttosto arrabbiato per il gol annullato sul punteggio di 0-0 a Phil Foden. Rete che avrebbe molto probabilmente cambiare il corso dell'incontro. Rete cancellata per un fallo di Haaland ai danni di Fabinho: "L'arbitro ha detto di continuare a giocare, a giocare, a giocare, ci sono stati mille milioni di falli come questo e questo è perché abbiamo segnato un gol. Quindi hanno annullato perché abbiamo segnato un gol, altrimenti non sarebbe stato annullato. Abbiamo perso perché abbiamo commesso un errore ma questo è Anfield".