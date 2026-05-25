Guardiola si rappacifica con la moglie Cristina, commovente discorso allo stadio: “Una donna eccezionale”

La separazione dalla moglie Cristina sembra il passato per Pep Guardiola: la madre dei suoi tre figli era presente allo stadio ed è stata nominata dal tecnico nel suo discorso al pubblico.

La foto di famiglia di Pep Guardiola, la moglie Cristina è la prima a sinistra

Pep Guardiola sembra essersi riappacificato con la moglie Cristina Serra, dalla quale si era separato lo scorso anno dopo oltre 30 anni assieme e 10 di matrimonio. La presenza a sorpresa dell'imprenditrice spagnola a Etihad Stadium, in occasione dell'ultima partita del tecnico sulla panchina del Manchester City, è stata svelata dallo stesso Guardiola nel suo commovente discorso di addio al proprio pubblico, pronunciato in mezzo al campo dopo il fischio finale della partita persa 2-1 con l'Aston Villa. Poi Cristina è anche apparsa nella foto di famiglia pubblicata sui social.

Le toccanti parole di Pep Guardiola dedicate alla sua famiglia, c'è anche la moglie Cristina

Sugli spalti e nella foto era presente anche il padre di Pep, Valentí Guardiola, e proprio il riferimento all'anziano genitore ha incrinato la voce del 55enne allenatore catalano quando ha alzato lo sguardo verso la postazione dove si trovava: "Ieri mio padre, che è qua in tribuna, ha compiuto 95 anni… wow! – ha detto Guardiola nell'ovazione dei tifosi, commuovendosi poi quando ha citato moglie e figli – Forse lui non se ne rende conto, ma sono abbastanza sicuro che Cris, una donna eccezionale, e i miei figli capiranno tra molti, molti anni che il nome della mia famiglia rimarrà qui per tanti, tanti anni, e questo è un onore immenso che posso ricevere da questo club".

Il riferimento del tecnico è alla ‘North Stand', ovvero la Tribuna Nord dell'Etihad Stadium (che è in affitto al City dal 2003 per 250 anni), che renderà eterno il nome di Guardiola nella Manchester di colore Blue Sky. La tribuna infatti, appena ampliata e ristrutturata, si chiamerà d'ora in poi ‘The Pep Guardiola Stand'. Come parte dell'omaggio, verrà anche realizzata una statua di Pep all'ingresso del settore in questione. L'annuncio è stato fatto tre giorni fa, proprio in occasione dell'addio dell'allenatore che in 10 anni ha stravinto tutto col club mancuniano.

Il padre di Pep Guardiola in tribuna a Etihad Stadium per Manchester City–Aston Villa

Pep e Cristina, storia di un grande amore durato più di 30 anni

Era il 2016 quando Guardiola si trasferì dal Bayern Monaco al Manchester City: due anni prima aveva sposato la donna della sua vita, Cristina, un paio d'anni più giovane di lui. I due si erano conosciuti nel 1994, quando Pep aveva circa 23 anni, nella boutique di moda della famiglia di lei a Barcellona, dove lui faceva il modello per Antonio Miró. Sono stati insieme per oltre 30 anni, sposandosi il 29 maggio 2014 in una cerimonia privata in Catalogna dopo 20 anni di convivenza da cui sono nati i loro tre figli Marius, Maria e Valentina.

Guardiola bacia la moglie Cristina dopo aver vinto la Champions battendo l’Inter nel 2023

Una relazione solidissima che si era prima incrinata e poi spezzata nel gennaio del 2025, con l'annuncio della separazione. Le ragioni di cui avevano parlato i media erano la distanza (Cristina viveva a Barcellona per il suo lavoro nella moda, Pep a Manchester) e l'intenso impegno del tecnico in panchina Oltremanica. Nell'aprile del 2025 c'erano stati indizi di pace: la coppia aveva passato tre giorni insieme a Barcellona per Pasqua, inoltre i due continuavano a portare la fede nuziale e si parlava di un tentativo di riconciliazione, con Pep pronto a volare una volta a settimana nella loro casa in Catalogna.

Successivamente c'era stata la smentita del riaccendersi della fiamma tra i due, ma evidentemente qualcosa non si è mai spento sotto la cenere e quello che è andato in scena domenica a Manchester assomiglia tanto a un ‘Happy End'. Pep, che conserva un ruolo di ambasciatore per il City, dovrebbe tornare adesso a vivere a Barcellona, staccando con la panchina. Non è dato sapere per quanto…