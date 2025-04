video suggerito

Guardiola e la moglie Cristina si danno una seconda possibilità: Pep le ha fatto una promessa A quattro mesi dalla separazione, Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra danno al loro matrimonio una seconda possibilità: il tecnico catalano è volato a Pasqua nella casa di famiglia a Barcellona e ha fatto a Cristina una promessa per il futuro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

245 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pep Guardiola non si è arreso, vuole riconquistare la moglie Cristina Serra, la donna che non ha mai smesso di considerare l'amore della sua vita. Per farlo ha preso con lei un solenne impegno, promettendo di vederla tutte le settimane a dispetto del fatto che lui vive a Manchester e lei a Barcellona. A quanto pare il riavvicinamento tra i due dopo la separazione dello scorso gennaio sarebbe reciproco: i due si vogliono dare una seconda possibilità.

Pep Guardiola e Cristina Serra nel 2015 all'Oktoberfest, quando lui allenava il Bayern

La rottura nella coppia, dopo un rapporto durato 30 anni e il matrimonio a suggello nel 2013, era arrivata in seguito al rinnovo del contratto del tecnico catalano col Manchester City, laddove Cristina sperava che si prendesse un anno sabbatico o che andasse ad allenare una nazionale, cosa che gli avrebbe consentito di giocare solo qualche partita all'anno e di stabilirsi definitivamente nella sua casa a Barcellona con lei e la figlia più piccola Valentina, 17enne. La separazione pareva essere la premessa del divorzio, ma quest'ultimo invece non è arrivato nei mesi successivi. Anzi, non tutto è perduto.

Pep Guardiola con la moglie Cristina e la figlia Maria nel gennaio del 2024

Guardiola vola a Pasqua dalla moglie e prende un impegno con lei per tornare assieme

Secondo quanto svelato dal media catalano ‘El Nacional', Guardiola ha trascorso la Pasqua nella villa del quartiere residenziale di Pedralbes a Barcellona dove vivono moglie e figlia e sta facendo di tutto per tornare con Cristina. "Pep Guardiola e Cristina Serra indossano ancora le fedi nuziali, stanno cercando di riconciliarsi – ha raccontato la giornalista Maria Lapiedra – Lui è venuto a casa sua per tre giorni questa Pasqua e ci è rimasto per la notte. Dice che potrebbe stare a Manchester e venire a trovarla con un aereo privato a Barcellona una volta a settimana, per poi ripartire. Lei voleva separarsi perché lui ha rinnovato il contratto in segreto, senza parlare con Cristina, ma Pep vuole stare con lei".

Guardiola in panchina con la fede al dito qualche giorno fa

In effetti, le foto di questi mesi di Guardiola in panchina lo hanno sempre immortalato con la fede al dito, stessa cosa per Cristina. La proposta di sfruttare il giorno libero post partita di ogni settimana per salire sul jet privato messogli a disposizione dal City e volare a casa a Barcellona potrebbe essere la chiave con cui fare nuovamente breccia nel cuore di Cristina: questo è quello che sussurra chi è vicino alla coppia. Il 54enne tecnico e sua moglie hanno tre figli: oltre a Valentina, ci sono Maria (24 anni) e Marius (22). Tutti loro ovviamente fanno il tifo per la reunion.