Perché Guardiola e la moglie Cristina Serra si sono separati dopo 30 anni: un amico svela il motivo I motivi che hanno portato alla fine del matrimonio tra Pep Guardiola e Cristina Serra. Alla base ci sarebbe il troppo interesse dell'allenatore per il suo lavoro.

A cura di Fabrizio Rinelli

La fine improvvisa del matrimonio di Pep Guardiola con Cristina Serra fa ancora discutere in Inghilterra. Il tecnico catalano è apparso in pubblico per la prima volta ieri nel corso della sfida del suo Manchester City contro il Brentford. Pep indossava ancora la fede nuziale e qualche tifoso ospite per mettergli anche un po' di pressione cercando di colpire nel profondo gli ha gridato qualcosa all'esterno dello stadio: "Come sta la signora?". L'allenatore, che sorrideva fino a quel momento, ha poi smesso chinando il capo per dirigersi poi negli spogliatoi.

La fine del matrimonio tra Guardiola e la moglie Cristina Serra

Nel frattempo i tabloid inglesi cercando di fare luce sulle motivazioni che avrebbero spinto la coppia a chiudere una storia di 30 anni dopo essersi conosciuti nel 1994. Il matrimonio di Pep Guardiola sarebbe finito perché "è un maniaco del lavoro" e questo avrebbe "messo a dura prova" la sua relazione. Questa la versione riportata al ‘MailOnline' da parte di un caro amico del tecnico del Manchester City. "Lui è un maniaco del lavoro e il fatto di non essere coinvolti insieme nell'azienda di moda di famiglia potrebbe aver influito anche sulla loro relazione".

Cristina infatti era tornata a Barcellona nel 2019 con la figlia più piccola, Valentina, che ora ha 17 anni, per poter aiutare a gestire la boutique di abiti firmati della sua famiglia. Pep è rimasto a Manchester collezionando successi con il suo City: "Lei ha lasciato Manchester circa cinque anni fa per tornare a Barcellona – ha dichiarato l'uomo -. Questo ha avuto il suo prezzo". Nonostante le 1.360 miglia che separano Manchester dalla Catalogna, i loro rapporti sembravano agli occhi dell'opinione pubblica restare sempre molti buoni come testimoniano le tante foto di famiglia.

Eppure la lunga distanza e forse proprio l'eccessiva concentrazione di Guardiola sul lavoro sembra aver preso il sopravvento. "Si sono lasciati in termini amichevoli e non credo proprio che ci sia qualcun altro coinvolto" sottolinea l'uomo escludendo l'ipotesi di un tradimento. Tanti tifosi del Manchester City sui social negli ultimi mesi hanno però espresso preoccupazione per le condizioni di Guardiola a seguito degli episodi di autolesionismo nel match di Champions col Feyenoord e altre sfuriate con i propri calciatori che hanno fatto subito rumore.

L'azienda di famiglia che gestisce la moglie di Guardiola in Spagna

Possibile che alla base di quelle reazioni frustranti ci fosse proprio il momento personale che stava vivendo. L'azienda di famiglia in questione per cui sarebbe poi avvenuta la rottura vende diversi marchi che il tecnico del City spesso indossa. Guardiola ha fatto spesso anche viaggi regolari in Spagna per vedere sua moglie e i loro figli: Maria, 24 anni, Marius, 22 anni, e Valentina, 17 anni. ,a dopo tanto tempo e con così tanti chilometri di distanza da colmare, evidentemente la coppia non ha retto e si è arrivati a questa rottura a prescindere dall'enorme attaccamento al lavoro di Pep.