La telecamera ‘tradisce’ Galtier e mostra a tutti gli appunti su Mbappé: “Lo ha fatto apposta?” Durante la partita tra il PSG e il Benfica di Champions, le telecamere hanno mostrato una frase scritta da Galtier nei suoi appunti in panchina relativa a Mbappé.

A cura di Marco Beltrami

Il Paris Saint-Germain non è andato oltre il pareggio contro il Benfica, inguaiando ulteriormente la Juventus che ora ha bisogno di un miracolo per qualificarsi agli ottavi di Champions. Il gol è arrivato dall'uomo più atteso e chiacchierato del momento, ovvero Kylian Mbappé che ha illuso i suoi con la rete del vantaggio. Il transalpino aveva tutti gli occhi addosso dopo che poche ore prima del match si era diffusa l'indiscrezione relativa alla sua rottura con il club con la volontà di andare via a gennaio. Grande attenzione anche sull'atteggiamento dei compagni (Neymar a sorpresa lo ha incoraggiato, mettendo da parte le presunte frizioni del passato) e sull'allenatore per carpire ogni minimo segnale che potesse confermare o smentire il malessere di Mbappé.

E infatti non è sfuggito un particolare molto curioso che ha intrigato i tifosi del PSG presenti davanti alle telecamere. Nel finale di partita, durante la diretta TV è stato immortalato il tecnico dei Bleus Galtier, immerso nei suoi pensieri in panchina. Il manager con il taccuino in una mano e la penna nell'altra era alle prese con delle riflessioni, pronto a prendere nota di qualcosa che potesse tornargli utile per il prossimo match. Una pratica molto diffusa, con i tecnici che così non lasciano nulla al caso e non corrono il rischio di perdersi indicazioni, intuizioni o eventualmente correzioni.

Ecco però che nella pagina del taccuino a favor di telecamera è apparsa una scritta, e solo una lettera non è chiara. Si tratta di "Kylian prof à droite" o Kylian préf à droite", ovvero "Kylian maestro (nel senso di perfettamente a suo agio, ndr) a destra", o "Kylian preferisce la destra"? Più probabile che sia la seconda opzione. Un riferimento dunque alla collocazione tattica del campione del mondo che pochi giorni fa, aveva manifestato a suon di hashtag la sua preferenza tattica nel giocare da pivot, ovvero alle spalle di una punta di peso come avviene nella Francia e non nel PSG dove Galtier lo schiera centravanti.

D'altronde proprio il discorso relativo al ruolo in campo, è uno dei presunti motivi di rottura tra il giocatore e il PSG. Mbappé si è sentito tradito dopo che una serie di promesse fattegli non sono state mantenute: tra queste anche quella relativa alla possibilità di acquistare un giocatore da schierare come terminale offensivo per permettere così a Kylian di essere schierato nella sua posizione ideale.

Mbappé in azione contro il Benfica

Su Twitter c'è anche chi ha ipotizzato che il mister abbia volontariamente lasciato quelle parole in bella mostra, e quindi nella disponibilità dei telespettatori anche per lanciare un messaggio sarcastico dopo le polemiche sul ruolo di uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Insomma se Mbappé ha pubblicato l'hashtag #pivotgang, il tecnico ha risposto con una frase volutamente ironica a favor di telecamera. Quando è stata posta la domanda diretta a Galtier dopo la partita, il tecnico ha utilizzato il sorriso per giustificare quella frase: "Se sei un allenatore del PSG non puoi essere troppo divertente (ride, ndr). Cercavo di anticipare gli scenari della partita. Lì, stavo cercando di portare freschezza e incisività all'attacco, mantenendo l'equilibrio. Kylian era in asse sul lato sinistro ed era necessario associarsi con qualcuno a destra, da qui l'ingresso di Ekitike".