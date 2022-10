Mbappé ha rotto con il PSG, vuole la cessione a gennaio! Si sente tradito da due persone Nuova rottura tra Mbappé e il PSG, che potrebbe portare a clamorosi sviluppi già nella finestra del mercato invernale. La volontà dell’attaccante è chiara.

Sono passati solo pochi mesi da uno dei più classici, ed eclatanti, dietrofront di mercato. Kylian Mbappé sembrava pronto a lasciare il PSG, con il Real Madrid sulle sue tracce e invece ecco il colpo di scena con la permanenza del campione del mondo sotto la Tour Eiffel, blindato a suon di milioni con un rinnovo del contratto da record. Caso chiuso? Solo per poco, visto che dalla Francia e dalla Spagna arrivano conferme sulla rinnovata volontà del campione del mondo di lasciare i bleus già nel prossimo gennaio, dopo i Mondiali.

A quanto pure dunque il fuoco è rimasto vivo sotto la cenere dopo che le fiamme di una possibile partenza a luglio erano state spente dal PSG. Mbappé aveva chiesto la cessione, attratto anche dalle sirene di quel Real Madrid per cui non ha mai nascosto l'ammirazione. Già in quell'occasione però la dirigenza dei Bleus era stata perentoria nel chiudere la porta alle merengues: ovunque tranne che al Santiago Bernabeu, anche alla luce della rivalità tra i due club con i patron Florentino Pérez e Nasser Al Khelaifi che hanno posizioni diametralmente opposte sulla Superlega.

Alla fine però il PSG è riuscito a convincere il giocatore anche grazie ad una super proposta economica, con la proprietà qatariota che ha giocato l'all-in sulla stella della Francia, in vista del prossimo Mondiale che si disputerà proprio in Qatar. Mbappé dal canto suo ha fatto dietrofront, anche perché in campo è scesa la politica con l'intervento in prima persona del presidente della Repubblica francese Macron, E infatti quando Mbappé ha informato direttamente la presidenza del Real della sua volontà di restare in terra transalpina, ha spiegato di aver ricevuto pressioni politiche, senza dare particolare peso ai soldi che al momento non gli interesserebbero più di tanto. Una situazione quella economica dunque che, come confermato dai componenti del suo entourage, non sarebbe un ostacolo ora all'addio.

Ma cosa è cambiato in questi mesi? E come mai ora, come rivelato dai tabloid francesi RMC e Le Parisien, e confermato da Marca Mbappè ha rotto nuovamente con il PSG? Alla base della sua decisione ci sarebbe un malessere: l'attaccante si è sentito tradito, perché molte delle promesse che la direzione sportiva del Paris Saint-Germain gli aveva fatto nella scorsa estate, si sono rivelate irrealizzabili (qualcuno ha anche ipotizzato ad una cessione di Neymar, con il quale tra l'altro ci sono stati dei dissidi in avvio di stagione). L'ex Monaco che aveva anche accettato di rinnovare fino al 2025 e non al 2024 in segno di gratitudine verso il club, ora ha le idee chiare. Chi a suo dire non avrebbe tenuto fede alla parola data sono stati Nasser Al-Khelaïfi e Antero Henrique, il direttore della Qatar Football League che si è occupato anche della situazione Mbappé

Quest'ultimo si è sentito anche preso in giro sul suo ruolo in campo, con il tecnico Galtier che lo utilizza costantemente da punta centrale mentre lui come confermato a più riprese gradirebbe un utilizzo da pivot, come accade in Francia. Inevitabile invece questo schieramento alla luce della convivenza con Neymar e Messi con buona pace dello stato d'animo di Kylian. Ora dunque Mbappé ha perso la pazienza e vuole andar via già nella finestra di mercato invernale. Una situazione che potrebbe aprire al classico muro contro muro, visto che ovviamente il feeling di Mbappé per il Real Madrid è rimasto vivo.

Allo stesso tempo non è cambiata la posizione del PSG che non ha intenzione di privarsi della propria stella, e soprattutto cederlo al Real Madrid. Non è un caso che si sia parlato anche del Liverpool nei mesi estivi come possibile destinazione. Il tormentone dunque sta per ripartire, anche perché Kylian Mbappè già nelle prossime ore sarà a Madrid. Il motivo? Secondo quanto riportato da Cope, parteciperà alla Corrida de la Hispanidad in compagnia di altri giocatori del PSG come Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Chissà che non sia l'occasione di un contatto diretto con i blancos.