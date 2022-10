Juve quasi fuori dalla Champions ma ottavi ancora possibili: solo con una combinazione miracolosa La Juventus con la sconfitta sul campo del Maccabi Haifa è con un piede fuori dalla Champions. Gli scenari per la qualificazione agli ottavi, e cosa serve ai bianconeri.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus è stata sconfitta dal Maccabi Haifa nella quarta giornata di Champions League. 2-0 per gli israeliani che hanno avuto vita facile contro la formazione italiana protagonista di un'altra brutta prova dopo quella con il Milan. Un risultato sorprendente che rischia seriamente di compromettere il cammino nella massima competizione europea della formazione di un Allegri sempre più in bilico. La qualificazione agli ottavi della Juventus che ha perso anche Di Maria per infortunio, in attesa di PSG-Benfica, è davvero appesa ad un filo e solo una combinazione miracolosa può salvare i bianconeri.

La terza sconfitta in quattro partite mette la Juventus con più di un piede fuori dalla Champions, con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta molto complicata a prescindere dal risultato di PSG-Benfica. La squadra di Allegri dopo il ko in Israele resta a quota 3 punti in classifica e viene agganciata dagli avversari. 4 le lunghezze attualmente di distanza dalle due battistrada, ovvero PSG e Benfica. Questo vuol dire che il futuro della Juve in Champions non dipende solo da se stessa, ma anche dai risultati di francesi e lusitani. Il flop è davvero ad un passo.

La Juventus infatti nelle ultime due partite del gruppo H affronterà il Benfica e il PSG, ovvero le due squadre che si scontreranno questa sera. Quali sono gli scenari per il futuro della squadra di Allegri e per qualificarsi ancora agli ottavi? Ecco le possibilità:

Se PSG-Benfica finisce in parità , la Juve per qualificarsi agli ottavi di Champions dovrà vincere le prossime due partite e sperare che una tra Benfica e PSG non vinca col Maccabi.

, la Juve per qualificarsi agli ottavi di Champions dovrà vincere le prossime due partite e sperare che una tra Benfica e PSG non vinca col Maccabi. Se PSG-Benfica non finisce in parità, la squadra vincente sarà già agli ottavi mentre la Juventus per qualificarsi dovrebbe vincere le prossime due partite e sperare che la formazione sconfitta stasera non vada poi a vincere con il Maccabi.

Questa al momento la situazione attuale nel gruppo H della Champions League, con la qualificazione della Juventus agli ottavi che è davvero appesa ad un filo. E anche il terzo posto che consente l'accesso all'Europa League, dovrà essere conquistato alla luce del rendimento del Maccabi. La Juventus dunque con ampio anticipo rischia di restare fuori dai giochi sia per lo Scudetto che per gli ottavi del massimo trofeo continentale. La classifica del girone dei bianconeri: