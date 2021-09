La ripresa di Pelé è impressionante, si allena sulla cyclette: “Così tornerò a giocare” Nell’ultimo post su Instagram la leggenda brasiliana compare su una cyclette e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. Scherza con i medici e si chiede ironicamente se può tornare a giocare nella squadra della sua vita, il Santos. O’Rey è stato ricoverato a fine agosto a San Paolo e operato il 4 settembre per l’asportazione di un tumore al colon. Nei giorni scorsi il nuovo ingresso in rianimazione solo a scopo precauzionale.

A cura di Andrea Lucia

Quasi come fosse un calciatore in attività reduce da un infortunio, la leggenda del calcio sembra aver recuperato dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il 4 settembre per rimuovere un tumore al colon. Il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo ritrae mentre fa esercizi su una cyclette ergometrica assistito da due infermieri dell'ospedale Einstein di San Paolo, dove è ricoverato da circa tre settimane. In questo periodo complicato O' Rey, già provato da altri problemi di salute e costretto sulla sedia rotelle, non ha mai perso il buonumore, come testimoniano le testimonianze sui social. Nell'ultimo post scherza su un suo possibile ritorno al Santos, la squadra della sua vita: "Amici, mando questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?"

Unico giocatore a vincere tre Mondiali e considerato dalla FIFA il calciatore del secolo, Pelé ha dunque rassicurato nuovamente sulle sue condizioni, che avevano destato particolare preoccupazione negli ultimi giorni. Dopo il ricovero di fine agosto e l'intervento al colon perfettamente riuscito, l'ottantenne brasiliano era stato dimesso dal reparto il 14 settembre, salvo poi finire di nuovo in terapia intensiva per le complicazioni post-operatorie. Il 17 settembre l'entouragé del brasiliano e i medici dell'ospedale avevano preso questa decisione solo a scopo precauzionale a causa di un reflusso ma le voci poco rassicuranti erano iniziate già a circolare. È stato poi lo stesso Pelè a mandare un messaggio ai suoi fan: "Il buonumore è la miglior medicina, e io ne ho in abbondanza". Le sue condizioni rimangono stabili e al momento proseguirà la riabilitazione nell'ospedale di San Paolo.