Ansia per Pelè, è ricoverato di nuovo in terapia intensiva

Pelé è ricoverato di nuovo nel settore di terapia intensiva dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo (in Brasile). L'ex stella del calcio mondiale era stata operata il 4 settembre scorso per la rimozione di un tumore al colon. Intervento riuscito sull'ex campione che a 80 anni, già provato da altri problemi di salute e costretto sulla sedia rotelle, era stato dimesso dal reparto il 14 settembre. A spingere i medici a trasferirlo di nuovo sotto stretta osservazione è stato un reflusso, una reazione non grave (ma da monitorare con attenzione) alla terapia che gli viene somministrata.

Le sue condizioni restano stabili – come spiegato dall'edizione brasiliana di Espn – né è in pericolo di vita: il provvedimento è stato preso a scopo precauzionale, una necessità che non inficia la riabilitazione di Pelé né costituisce una complicazione particolare per il naturale decorso post-operatorio. L'ex calciatore aveva utilizzato i canali social per lanciare messaggi incoraggianti sulle sue condizioni di salute e smorzare la preoccupazione che aveva scosso il popolo carioca e gli appassionati di sport che ricordano le gesta della Perla Nera.

(in aggiornamento)