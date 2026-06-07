Honoré in terapia intensiva dopo la caduta alla Heylen Pijl: 7 costole, 3 vertebre e clavicola fratturate

Mikkel Honoré, 29 anni, della Ef Education Easypost è stato vittima di una terribile caduta durante la Heylen Vastgoed Heistse Pijl riportando gravi conseguenze: multiple fratture e pneumotorace. “Condizioni stabili”, ma dovrà operarsi.

Mikkel Honoré è in condizioni stabili e fuori pericolo di vita. Il corridore della Ef Education Easypost ha subito una serie di traumi importanti a seguito di una brutta caduta avvenuta nella parte finale della Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Che gli è costata un immediato ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva dove è ancora presente in attesa di ulteriori esami. Intanto il bollettino medico è impressionante: sette costole fratturare, tre vertebre incrinate e clavicola rotta. Inoltre è presente uno pneumotorace. Nei prossimi giorni il corridore danese dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Ad aggiornare la situazione in cui versa Honorè è stato il suo direttore sportivo Sep Vanmarcke del WorldTeam francese: "Mikkel è stabile, ma ha riportato la frattura di sette costole, di tre vertebre e della clavicola e per la riduzione di quest'ultima sarà operato nei prossimi giorni. A rendere più seria la situazione c'è anche un pneumotorace: la strada del recupero sarà lunga".

La terribile caduta di Honoré nel finale: "Situazione piuttosto grave"

Mikkel Honoré, corridore danese di 29 anni della EF Education-EasyPost, è rimasto coinvolto nella caduta sabato 6 giugno 2026 durante la conclusione della Heistse Pijl, corsa belga di un giorno. La dinamica è avvenuta nel finale veloce e concitato della gara: il danese è finito a terra violentemente in una delle cadute multiple che hanno coinvolto altri corridori nelle fasi conclusive, mentre la squadra stava supportando il giovane compagno Noah Hobbs, che poi ha vinto la corsa.

Le conseguenze sono state devastanti per Honoré che è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova ancora in terapia intensiva dove è sotto osservazione dopo aver subito diverse fratture ed avere un polmone collassato: "È caduto davvero male…" ha commentato ancora Vanmarcke, ds della Ef: "si tratta di una situazione piuttosto grave anche se non è in pericolo".

Honorè, la moglie italiana e la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026

Mikkel Honoré è sposato con l’italiana Marilisa Olimpia Zanini alla quale il corridore ha rivolto una romantica proposta di matrimonio fatta poco prima di una cronometro al Giro d’Italia 2020, in diretta televisiva. Si sono poi sposati poi nel 2021 e vivono in Svizzera ma Honoré è ritornato alla ribalta durante le ultime Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il ciclista danese è stato uno dei tedofori, portando la fiamma olimpica durante la tappa emiliana del relay, a Cesena.