Evenepoel inchioda Pogacar al traguardo del Plateau de Solaison nel giorno del ritiro di Vingegaard

Remco Evenpoel più forte di Pogacar in salita, sull’inedito arrivo della 15a tappa del Tour de France. Nello sprint finale ha battuto i due UAE e si è inserito in seconda posizione in classifica generale. Vingegaard ha abbandonato la corsa, per la frattura della clavicola.

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Una seconda settimana del Tour de France che si conclude col classico botto: Jonas Vingegaard si è ritirato sulle Alpi francesi a causa di una brutta caduta che gli è costata la frattura della clavicola e Remco Evenpoel si è preso la vittoria sul Plateau de Solaison sprintando in faccia a Tadej Pogacar che per tutta la salita finale aveva lavorato a favore del proprio compagno Isaac del Toro, terzo e in maglia bianca. Una frazione incredibile, intrisa di colpi di scena, dalla classica fuga bidone non andata in porto a un finale assolutamente imprevedibile. Che ha rimescolato la classifica generale.

Il 19 luglio in Francia e per il ciclismo francese non è mai un giorno come un altro: è il giorno in cui si glorifica la maglia gialla che proprio in quel giorno del 1919 venne introdotta per la prima volta in modo ufficiale all'interno della corsa per evidenziare il leader della classifica generale. E oggi, la maglia gialla di Tadej Pogacar ha brillato di luce propria ma non fino in fondo, perché gli onori della cronaca e degli albi sono andati a Remco Evenepoel vincitore di tappa. In uno sprint in salita che ha visto finalmente il belga mostrarsi alla pari dei migliori e prendersi la seconda piazza in classifica alle spalle dello sloveno, alla vigilia della cronometro individuale di martedì dove potrebbe provare a dare un'ulteriore spallata alla corsa.

Dopotutto, resta solamente Evenepoel a provare a impensierire Pogacar visto che Jonas Vingegaard si è autoeliminato dal Tour: a una ventina di chilometri dall'arrivo, poco prima della salita finale, è scivolato da solo in una curva fratturandosi la clavicola. Un ritiro shock che ha rimescolato la classifica generale dove è balzato in seconda posizione Evenepoel e sul podio del Toro che guida il gruppetto degli inseguitori, tutto formato da giovanissimi: oltre il messicano, ecco Paul Seixas e Florian Lipowitz, il meglio del ciclismo che verrà.