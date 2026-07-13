Il video degli hotel da incubo al Tour de France: ragnatele, blackout e camere senza aria condizionata

Alcuni ciclisti hanno condiviso le loro testimonianze sui social: mostrano le sistemazioni “spartane” degli alloggi dove devono riposare in condizioni di disagio.

Le condizioni delle camere in cui alloggiamo i ciclisti al Tour de France 2026 sono l'argomento caldo nel giorno di riposo. I video condivisi sui social da uno dei corridori mostrano una situazione incredibile: ragnatele negli angoli delle stanze, aria condizionata che diventa un lusso a causa del sovraccarico di energia elettrica che fa saltare il contatore. Servizi igienici incastrati in spazi angusti. Rifiniture molto spartane. "Potrebbe essere peggio… questo è il nostro alloggio", scrive Anders Halland Johannessen del team Uno-X Mobility Cycling mostrando cosa c'è accanto al suo letto, più in generale, una panoramica della sistemazione. "Temo che i ragni abbiano occupato la stanza prima di te, ora sei loro ospite", è la battuta che fa @laflammerouge16 a corredo delle brevi clip

Nemmeno un campione del calibro di Tadej Pogacar sfugge a una situazione del genere: nonostante faccia parte di una squadra che può permettersi location decisamente migliori, anche lo sloveno deve sottostare a un regolamento ferreo che lascia il ciclismo all'epoca eroica (nel loro hotel salta la luce se accendono il climatizzatore). E il rischio che perfino il giorno di relax sia compromesso (domani si torna in strada per la decima trappa) è tangibile. Vedere per credere… Gli alberghi sono mediamente a 3 stelle e prenotati mesi prima. Lo stesso sloveno ha dormito in una location di quel tipo senza aria condizionata e a prezzi di costo (meno di 80 euro a notte).

La regola degli hotel al Tour de France

La domanda è: com'è possibile una situazione di questo tipo? Le squadre devono utilizzare gli hotel assegnati dall'organizzazione senza eccezioni. Anche i camper privati sono vietati. E quella che nasce come una politica egualitaria, che si sposa con la necessità di spostamenti continui, contrasta con le necessità più elementari dei ciclisti e degli staff che gli accompagnano.

Amaury Sport Organisation è l'ente organizzatore di molti eventi sportivi soprattutto in Francia. Assegna centralmente tutti gli hotel a tutte le squadre. La parte logistica non può essere gestita autonomamente dai singoli team che non possono scegliere dove dormire (né hotel di lusso, né motorhome privati).

La regola esiste per garantire equità: per esempio, anche un sodalizio molto solido dal punto di vista finanziario come l'UAE non può avere condizioni migliori rispetto a squadre che invece possono contare su budget inferiori. Ecco perché anche munirsi di autocaravan che "sono case su ruote" dotate di tutti i comfort è opzione non consentita.